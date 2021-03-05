شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن خطط لإنشاء مدينة مستقبلية صديقة للكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك فى صناعة السيارات، ومجال الفضاء، وأعمال الألواح الشمسية والنقل، ولكن وفقًا لتغريدة حديثة قد يضيف قريبًا بناء المدن إلى القائمة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX عن خطة جديدة على تويتر تضمن إنشاء "مدينة Starbase" في تكساس.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتهز مستخدمو Twitter الفرصة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مدينة الملياردير المستقبلية، والتي كشف أنها ستشمل المجتمع غير المؤسسي الذي يوجد فيه مرفق اختبار SpaceX، جنبًا إلى جنب مع قرية Boca Chica.

وستكون Starbase صديقة للكلاب، ولطالما حلم ماسك ببناء مدينة، لكن الخطة كانت لبناء مدينة ضخمة على المريخ، ومع ذلك يبدو أن الرئيس التنفيذي أصبح يتطلع إلى بناء ملكه الخاص هنا على الأرض أولاً.

وأجرى ممثل عن الشركة مؤخرًا "استفسار عرضي" حول دمج بوكا تشيكا وإعادة تسميتها بمدينة ستارباز، كما قال قاضي مقاطعة كاميرون إيدي تريفينو.

قال إنه تم إخطار مفوضي المقاطعة بالمناقشات حول بوكا تشيكا، وهي منطقة صغيرة بالقرب من الحدود المكسيكية، حيث تهيمن نماذج المركبة الفضائية الجديدة الخاصة بشركة Spacexعلى أفق شاطئ البحر.

قال تريفينو في مقابلة: "نشر تغريدة لا يجعل الأمر كذلك"، "لديهم الكثير من الحلقات والعقبات التي يتعين عليهم تجاوزها قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك"، مضيفا "أن بناء مدينة في تكساس سيعطي ماسك جذورًا أكثر في ولاية لون ستار".

وجدير بالذكر أن ماسك عندما فكر في إنشاء مدينة على المريخ، أعلن أن كوكب المريخ "كوكبًا حرًا"، حيث كتب في النص قسم بعنوان "القوانين الحاكمة"، والذي ينص على أن SpaceX لن تلتزم بالقوانين الدولية خارج الأرض والقمر، ولكنها ستتبنى بدلاً من ذلك مبادئ الحكم الذاتي "المنشأة على أساس حسن النية".