يوتيوب يقرر استمرار “تعليق” قناة ترامب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال موقع يوتيوب أنه سيبقي على قراره بتعليق قناة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالنظر إلى “تهديدات محتملة بالعنف” تستهدف مبنى الكونغرس الأميركي، على غرار الأحداث التي شهدتها العاصمة الأميركية، واشنطن، في السادس من يناير الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، سوزان وجسكي، الخميس، إن موقع الفيديو الشهير سينهي تعليق قناة ترامب عندما يتم التأكد من أن خطر العنف قد انخفض فعلا.

وعلق يوتيوب قناة ترامب “لانتهاكها” سياساته التي تحظر التحريض على العنف، وذلك عقب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول.

وقالت وجسكي، في مقابلة، إن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها شرطة الكابيتول بشأن هجوم جديد محتمل بينت أن “خطر العنف المتصاعد لا يزال قائما”.

ولفتت إلى أن يوتيوب سيحدد مدى مخاطر العنف المحتمل عن طريق متابعة البيانات والتحذيرات الحكومية.

وبعد أحداث السادس من يناير، حظرت بعض مواقع التواصل حسابات ترامب عليها، مثل تويتر ويوتيوب، بينما رفع فيسبوك الأمر لمجلس الرقابة المستقل.

وكانت شرطة الكونغرس قد كشفت عن إجراءات أمنية معززة، الأربعاء، بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن “مؤامرة محتملة لمهاجمة مبنى الكابيتول، الخميس، الموافق الرابع من مارس”.

وقالت الشرطة في بيان “لقد أجرينا بالفعل تعزيزات أمنية كبيرة بما يشمل زيادة أفرد الأمن لضمان حماية الكونغرس والجمهور، وضباط شرطتنا”.

وفي السادس من يناير الماضي، اقتحم أنصار الرئيس السابق الكونغرس، لمنع المشرعين من التصديق على فوز منافسه في انتخابات الرئاسة، جو بايدن.