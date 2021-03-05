شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تنشر جهاز استشعار الرياح على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مركبة Perseverance التابعة لناسا في التحرك بخطى ثابتة على كوكب المريخ، فمنذ الهبوط المثالي لـPerseverance في 18 فبراير، كان فريق المستكشف يفحص بشكل منهجي أدواته العلمية السبعة وأنظمته الفرعية المختلفة، وتمكنت Perseverance مؤخرا من نشر مستشعر الرياح الخاص بها.

وفقا لما ذكره موقع "space"، يعد مستشعر الرياح جزءًا من محطة الطقس في Perseverance، والتي تسمى محلل المريخ للديناميات البيئية (MEDA).

ستراقب الأداة درجة حرارة الهواء والرطوبة والإشعاع والغبار والرياح في موقع هبوط Perseverance، وأرضية فوهة Jezero Crater، وهي حفرة بعرض 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في الأرض التي تضم بحيرة عميقة ودلتا نهر في الماضي القديم.

ويعد المستكشف قلب مهمة المريخ 2020 التابعة لوكالة ناسا البالغة 2.7 مليار دولار، حيث سيبحث عن علامات الحياة داخل جزيرة جيزيرو، ويجمع العينات مع تخزينها لإعادتها إلى الأرض في المستقبل.

ولكن هذا العمل العلمي الرئيسي لن يبدأ فورًا بعد تشغيل المستكشف؛ ستكون أول مهمة كبيرة للمستكشف هي العثور على مكان يكون بمثابة مطار يمكن لطائرة الهليكوبتر المعلقة به الإقلاع فيه.

وهذه الطائرة الهليكوبتر تزن 4 أرطال أي حوالى (1.8 كيلوجرام)، والتي ستحاول القيام بأول رحلات طائرات عمودية على الإطلاق في عالم خارج الأرض، مما يدل على التكنولوجيا التي يمكن أن تمهد الطريق لاستراتيجية جديدة لاستكشاف المريخ.

قال أعضاء فريق البعثة، إنه من المرجح أن تتم رحلات طائرة Ingenuity هذا الربيع، مع بدء العمل العلمي وأخذ العينات بشكل جدي في الصيف.

لكن الأيام الأولى للمستكشف على المريخ بها الكثير من التفاصيل، والتي تنقلها الصور باستخدام نظام كاميرا Perseverance Mastcam-Z.