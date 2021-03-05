شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تنشر جهاز استشعار الرياح على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "space"، يعد مستشعر الرياح جزءًا من محطة الطقس في Perseverance، والتي تسمى محلل المريخ للديناميات البيئية (MEDA).
ستراقب الأداة درجة حرارة الهواء والرطوبة والإشعاع والغبار والرياح في موقع هبوط Perseverance، وأرضية فوهة Jezero Crater، وهي حفرة بعرض 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في الأرض التي تضم بحيرة عميقة ودلتا نهر في الماضي القديم.
ولكن هذا العمل العلمي الرئيسي لن يبدأ فورًا بعد تشغيل المستكشف؛ ستكون أول مهمة كبيرة للمستكشف هي العثور على مكان يكون بمثابة مطار يمكن لطائرة الهليكوبتر المعلقة به الإقلاع فيه.
قال أعضاء فريق البعثة، إنه من المرجح أن تتم رحلات طائرة Ingenuity هذا الربيع، مع بدء العمل العلمي وأخذ العينات بشكل جدي في الصيف.
لكن الأيام الأولى للمستكشف على المريخ بها الكثير من التفاصيل، والتي تنقلها الصور باستخدام نظام كاميرا Perseverance Mastcam-Z.