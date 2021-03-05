شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون تتوقع ارتفاع إيرداتها 15% مدعوما بمبيعات آبل والطلب على الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فوكسكون ، مورِّد Apple ، إنها تتوقع ارتفاع إيرادات الربع الأول بأكثر من 15% عن العام السابق، مدعومة بمبيعات قوية من iPhone والطلب القوي على الإلكترونيات خلال عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للحد من جائحة COVID-19.

توقعت أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم سابقًا طلبًا قويًا على iPhone 12 الجديد، قائلة إن أعمالها ستدعمها مبيعات "أقوى من المتوقع" للهواتف الذكية وأجهزة العمل عن بُعد وسط اتجاه العمل من المنزل الناجم عن فيروس كورونا وفقا بمل نقلته رويترز.

وقالت شركة Foxconn ومقرها تايوان، إنها تتوقع ارتفاع إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية، والتي تشمل الهواتف الذكية والساعات الذكية، بأكثر من 15% في الربع من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق.

قالت شركة Foxconn إنها شهدت ارتفاع إيرادات المنتجات السحابية التي تشمل الخوادم وعائدات منتجات الحوسبة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 10% في الربع الأول على التوالي.

قال رئيس مجلس إدارة شركة فوكسكون الشهر الماضي إنه يتوقع أن تواجه شركته وعملائها "تأثيرًا محدودًا" فقط من نقص الرقائق الذي هز صناعات السيارات وأشباه الموصلات العالمية.

قالت شركة Foxconn ، وهي شركة Hon Hai Precision Industry Co Ltd رسميًا، في وقت سابق إنها تتوقع نمو الإيرادات بنحو 10% في عام 2021.

وخلال العام الماضي أو نحو ذلك، أعلنت عن عدة صفقات بشأن إنتاج السيارات الكهربائية مع صانعي السيارات بما في ذلك شركة Fisker لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ومجموعة Byton الصينية ومجموعة Zhejiang Geely Holding Group ووحدة فيات كرايسلر Stellantis NV.

وارتفعت الأسهم في Foxconn بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام.

مركز التكنولوجيا في تايوان يزدهر الاقتصاد التايواني بسبب الوباء بسبب الطلب العالمي على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية لشهر يناير ، وهي رائدة الطلب العالمي على التكنولوجيا، بنسبة 49.3% عن العام السابق لتصل إلى 52.72 مليار دولار.

قامت الحكومة التايوانية الشهر الماضي بتعديل توقعاتها لعام 2021، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سبع سنوات، حيث يشهد الناتج المحلي الإجمالي توسعًا بنسبة 4.64% مع قفزة في الصادرات مدفوعة بالطلب على التكنولوجيا.

أعلنت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، في شهر يناير عن أفضل أرباح ربع سنوية لها على الإطلاق ورفعت تقديرات الإيرادات والإنفاق الرأسمالي إلى مستويات قياسية حيث تتوقع "سنوات متعددة من فرص النمو".