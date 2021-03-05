شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء استطلاع فى Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو الاجتماعات الافتراضية على Google Meet أحيانًا من جانب واحد، ولكن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يمكن للمشاركين المساهمة بنشاط في المحادثة، وهذا هو الوقت الذي تظهر فيه أهمية ميزة استطلاع Google Meet، حيث يمكنك بسرعة إنشاء أسئلة تتضمن إجابات متعددة الخيارات أثناء الاجتماع للمساعدة في إبقاء الأمور أكثر جاذبية، وكذلك للحصول على ردود الحضور.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت مستعدًا لإنشاء استطلاع في Google Meet، فقم بالوصول إلى علامة التبويب "الأنشطة" وحدد "استطلاعات الرأي" من قائمة الخيارات.

كيفية إنشاء استطلاع في Google Meet

1. ابدأ اجتماع Google Meet.

2.في الجزء العلوي الأيسر من شاشة الفيديو، اضغط على رمز "الأنشطة".

3. حدد "استطلاعات الرأي".

4. اختر "بدء استطلاع".

5. سيظهر نموذج يسمح لك بإدخال سؤال وخيارين للإجابة، وبمجرد الانتهاء من ملء الاستطلاع، اضغط فوق "إطلاق".

6. بمجرد إدخال جميع الردود، حدد "إنهاء الاستطلاع".

كيفية الرد على استطلاع Google Meet كمشارك

كما أنه للرد على استطلاع Google Meet، يجب أن تنضم إلى Google Meet بحساب يسمح باستطلاعات الرأي، فبمجرد نشر الاستطلاع في Google Meet، سترى نقطة خضراء فوق رمز الأنشطة لإعلامك ببدء الاستطلاع، اضغط فوق "الأنشطة"، وحدد خيار الاستطلاعات، ثم حدد إجابتك من الخيارات المدرجة.

وسيحافظ Google Meet على خصوصية نتائج الاستطلاع ما لم يمكّن الوسيط خيار "إظهار النتائج للجميع"، وفي كلتا الحالتين، لن يتمكن المستخدمون أبدًا من رؤية أسماء المشاركين الآخرين، فقط عدد الأصوات في الاستطلاع.