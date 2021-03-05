شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فليبكارت للتجارة الإلكترونية تتجه لطرح أسهمها فى الاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج نيوز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت المملوكة لشركة وول مارت تبحث في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة من خلال الاندماج مع شركة شيك على بياض.

قال التقرير إن Flipkart قد تواصل مع العديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) ويمكن أن تسعى للحصول على تقييم لا يقل عن 35 مليار دولار في صفقة شيك على بياض.

كان وكالة رويترز قد ذكرت في سبتمبر أن فليبكارت ومقرها بنجالورو، والتي تتنافس مع لاعبين مثل الوحدة المحلية في Amazon.com و Reliance Industries الهندية، تستعد لطرح عام أولي (IPO) في الخارج في وقت مبكر من عام 2021.

شركة SPAC هي شركة صورية تجمع الأموال من خلال الاكتتاب العام للاندماج مع شركة أخرى، مما يسمح لهذا النشاط التجاري بالإدراج بسرعة أكبر.

وحققت SPACs التي تم إدراجها في الغالب في الولايات المتحدة، رقماً قياسياً قدره 83.4 مليار دولار من خلال الاكتتابات الأولية العام الماضي، وفقاً لأبحاث SPAC.

واختارت أكثر من اثنتي عشرة شركة، بما في ذلك Burger King India، الاكتتابات العامة الأولية في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020 للاستفادة من ارتفاع الأسهم الهندية، مدعومًا بالتدفقات الأجنبية القياسية وتحسن التوقعات الاقتصادية.