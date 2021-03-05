شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تبدأ التحقيق فى سلوك آبل المناهض للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا، إنها فتحت تحقيقا في قضية شركة أبل بعد شكاوى من أن شروط وأحكام صانع iPhone لمطوري التطبيقات غير عادلة ومضاد للمنافسة وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن التحقيق سيأخذ في الاعتبار ما إذا كان لشركة Apple مكانة مهيمنة في توزيع التطبيقات على أجهزة Apple في المملكة المتحدة.

وتفرض Apple عمولة تصل إلى 30% من المطورين على قيمة المعاملات أو في أي وقت يشتري فيه المستهلك تطبيقهم.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستحقق أيضًا في ما إذا كانت Apple تفرض شروطًا غير عادلة أو معادية للمنافسة على المطورين الذين يستخدمون متجر التطبيقات.

وقالت شركة آبل في بيان: "نتطلع إلى العمل مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة لشرح كيف أن إرشاداتنا للخصوصية والأمان والمحتوى جعلت متجر التطبيقات سوقًا موثوقًا به لكل من المستهلكين والمطورين".