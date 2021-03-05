علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 1 وWatch 2

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القاهرة - سامية سيد - Apple Watch Series 1‏

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏.

 

 شاشة من زجاج Ion-X.

 

- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.

 

- مقاومة للطرطشة.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

 

Apple Watch Series 2

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

 

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني.

 

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

 

- موديل GPS.

 

- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).

 

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

 

- GPS/GNSS.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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