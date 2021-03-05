شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 1 وWatch 2 والان مع تفاصيل الخبر
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina.
شاشة من زجاج Ion-X.
- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.
- مقاومة للطرطشة.
- Wi-Fi وBluetooth 4.0.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina من الجيل الثاني.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.
- موديل GPS.
- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 4.0.
- GPS/GNSS.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.