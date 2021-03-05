لا تنخدعوا بإرتفاع درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": بداية فصل الربيع يوم 21 مارس.. وستشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة"، لافته: "درجات الحرارة ستتراوح بين 22 - 24 درجة حتى يوم الإثنين القادم.

وأشارت إلى أنه بداية من منتصف الأسبوع المقبل، ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، والارتفاع سيكون مؤقت وسيعود الانخفاض على نهاية الأسبوع، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس.

ووجهت "شاكر" نحذير للمواطنين من تخفيف الملابس الشتوية رغم الارتفاع في درجات الحرارة تجنبا للإصابة نزلات البرد"، معقبة: الشبورة المائية سوف تظل موجودة خلال الأيام المقبلة، في الصباح الباكر ولن تكون كثيفة ولن تؤثر علي حركة المرور والسفر.