شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنوى فرض ضريبة رقمية جديدة على "جوجل" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد بحثت تلك المسألة في اجتماع ممثلي صناعة IT الروسية بحضور نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري تشيرنيشينكو، المسئول عن تسيير شؤون الرقمنة في الحكومة.
وقالت الصحيفة إن تلك الخطوات التي أطلقت عليها تسمية "الضريبة الرقمية" ستتخذ في إطار حملة دعم صناعة IT الوطنية الروسية.
وأضافت الصحيفة إن الأموال الناجمة عن فرض الضريبة الرقمية ستوجه إلى الشركات الروسية التي تطور صناعة التكنولوجيات العالية، ويفترض أن تصدر الحكومة مرسوما بهذا الشأن في منتصف العام الجاري.
وأفاد مصدر آخر في الحكومة الروسية بأن الاجتماع المذكور ناقش كذلك مسألة إعادة توزيع الأموال الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة بمعدل 18% والمعروفة بـ "ضريبة جوجل" والتي فرضت عام 2017 على شركات "جوجل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك "التي تبيع برامجها وألعابها وقواعد بياناتها وما إلى ذلك في روسيا.