شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف تطبيق يوتيوب علي أجهزة أبل القديمة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تطبيق YouTube على طرز Apple TV القديمة رسميًا، فإذا كان لديك جهاز من الجيل الثالث (طراز عام 2012 الذي سبق أجهزة الاستقبال الحديثة القائمة على tvOS) ، فستتمكن فقط من بث يوتيوب عبر جهاز iOS باستخدام AirPlay كما أشار 9to5Mac.

وعلي الرغم من أن هذا الأمر كان متوقعا منذ فترة، فإن التغيير يسلط الضوء على مشكلة رئيسية في نظام Apple TV البيئي، حيث مر ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف منذ أن قامت Apple آخر مرة بتحديث أجهزة صندوق البث.

وإذا كنت تمتلك الطراز القديم مع تطبيق YouTube الذي لم يعد له وجود الآن، فإن الخيارات الوحيدة التي صنعتها آبل هي 2017 Apple TV 4K أو ما تسميه الشركة الآن Apple TV HD، الطراز الأقدم من عام 2015، وهو ما يمثل مشكلة بشكل خاص، نظرًا لأن Apple TV لا يزال 4K يبدأ من 179 دولارًا (مع طراز أغلى 64 جيجابايت يوفر ضعف سعة التخزين مقابل 199 دولارًا) ، على الرغم من طرحه منذ سنوات. حتى Apple TV HD لا يزال يكلف 149 دولارًا.

هذا بالمقارنة بشكل صارخ مع المنافسين مثل Amazon و Google و Roku ، الذين أصدروا منتجات بث أحدث

وتقدم نفس الميزات إن لم تكن أفضل من أجهزة Apple القديمة بأسعار أقل بكثير وفقا لما نقله موقع the verege.

وتبلغ تكلفة صندوق البث الرئيسي Roku ، Roku Urtla، 99 دولارًا - ما يقرب من نصف سعر Apple TV 4K للمبتدئين - بينما يدعم البث 4K و HDR و Dolby Vision و AirPlay 2 الخاص بشركة Apple.

ويوفر Streaming Stick Plus بقيمة 50 دولارًا 4K و HDR (بدون Dolby Vision) لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير المزيد من المال.

وتبلغ تكلفة Fire TV Cube من Amazon 119.99 دولارًا وتقدم مواصفات متطورة مماثلة، بينما تتضاعف أيضًا كمكبر صوت Echo كامل.

ومثل Roku تمتلك أمازون أيضًا أرخص 50 دولارًا من Fire TV Stick 4K ، والذي يوفر مجموعة كاملة من دعم البث (Dolby Vision و Dolby Atmos و HDR10 + و HDR10) بدون مكبر صوت Alexa الإضافي.

وبالطبع ، هناك أحدث جهاز Chromecast من Google ، والذي يكلف 50 دولارًا فقط ، ويقدم تنظيمًا ممتازًا للمحتوى ، ويدعم 4K ، و HDR ، و Dolby Atmos ، و Dolby Vision.

ومع بدء المزيد من التطبيقات في إنهاء الدعم لصناديق البث القديمة من Apple (أعلنت CBS All Access بالفعل أنها ستدخل تغييرًا مشابهًا عند إطلاق Paramount Plus).