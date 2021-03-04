تكنولوجيا: بايت دانس تطور تطبيقا يشبه كلوب هاوس

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة إن شركة ByteDance مالكة TikTok، تعمل على تطبيق يشبه Clubhouse للصين ، حيث إن النجاح العالمي لخدمة الدردشة الصوتية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها يلهم اندفاعًا من المقلدين في البلاد وفقا لما نقلته رويترز.

وتم إطلاق ما لا يقل عن عشرة تطبيقات مماثلة في الشهر الماضي، مع زيادة الزخم بعد حظر Clubhouse في الصين في أوائل فبراير، شهد Clubhouse زيادة في عدد المستخدمين الذين شاركوا في مناقشات حول مواضيع حساسة مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانج واستقلال هونج كونج.

وتشمل العروض الجديدة قيام شركة Xiaomi Corp بإعادة صياغة تطبيق Mi Talk الخاص بها إلى خدمة صوتية مخصصة للمدعوين فقط تستهدف المحترفين الأسبوع الماضي، يقول التنفيذيون في الصناعة إن المزيد منها قيد التطوير حاليًا.

وقال مصدران لم يصرح لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام ورفضا الكشف عن هويتهما إن خطط ByteDance لا تزال في مراحلها الأولى.

قال أحد المصادر إن المناقشات حول TikTok و ByteDance في Clubhouse أثارت الاهتمام بهذا النوع من المديرين التنفيذيين لـ ByteDance بما في ذلك الرئيس التنفيذي Zhang Yiming.

رفض ByteDance التعليق.

وأدى نجاح Clubhouse، الذي يمكن أن يستضيف ما يصل إلى 8000 شخص في كل غرفة دردشة وشهدت مناقشة بين الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف، إلى زيادة عدد المستخدمين بخدمات الدردشة الصوتية.

لكن من المتوقع أن تكتسب التطبيقات المماثلة في الصين خصائص صينية تستوعب الرقابة الحكومية.

وأحد الأمثلة على ذلك هو تطبيق Zhiya التابع لشركة Lizhi Inc المدرجة في بورصة ناسداك والذي تم إطلاقه في عام 2013 والذي يتحدث مستخدموه عادةً عن ألعاب الفيديو أو يغنيون الأغاني.

ويتطلب التطبيق تسجيل الاسم الحقيقي، وهي سمة يقول الرئيس التنفيذي لشركة Lizhi ماركو لاي، إنها أساسية في الصين، وتوظف الشركة أيضًا موظفين للاستماع إلى المحادثات في كل غرفة وتنشر أدوات الذكاء الاصطناعي للتخلص من المحتوى "غير المرغوب فيه"، مثل المواد الإباحية أو القضايا الحساسة سياسياً.

وتم حذف التطبيق لفترة وجيزة من قبل المنظمين الصينيين في عام 2019، ولكن أعيد التطبيق بعد أن قامت ليزي بإجراء تصحيحات.

قال Lizhi’s Lai إنه خارج السياسة كان هناك متسع كبير لتطبيقات الدردشة الصوتية في الصين.

وقال: "لا يحب البالغون في الصين التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة، لقد تعلمنا أن نبقى بعيدًا عن الأنظار منذ أن كنا صغارًا". "ومع ذلك ، فإن الأسلوب الجيد في الصين هو الترفيه، فأنت تدعو الجميع للاستمتاع."

وأطلقت Inke Ltd ، المشهورة بمنصتها للبث المباشر ، تطبيقًا مشابهًا، Duihuaba ، هذا الشهر جند أصحاب رؤوس الأموال ونقاد الموضة وغيرهم من المشاهير لاستضافة المحادثات.

ومع ذلك، فقد سحبت التطبيق فجأة بعد أسبوعين من ظهوره، قائلة إنه بحاجة إلى مزيد من التحسينات دون الخوض في التفاصيل.