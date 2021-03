شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتوسع بتقنية الدفع الإلكترونى بأول متجر دولى بدون كاشير فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت أمازون أول متجر بدون كاشير خارج الولايات المتحدة مع موقع أمازون فريش الجديد في لندن، بالمملكة المتحدة، يستخدم المتجر تقنية Just Walk Out الخاصة بالشركة، والتي تتيح للعملاء انتقاء العناصر من الأرفف وإخراجها من المتجر دون الحاجة إلى التوقف والدفع لأمين الصندوق، تتم معالجة الفواتير تلقائيًا، ولكنها تتطلب من العملاء مسح تطبيق Amazon الخاص بهم للدخول وفقا لما نقله موقع the verege.

ويمثل الإطلاق توسعًا كبيرًا لمبادرة المتاجر غير النقدية في أمازون، ظهرت التكنولوجيا التي تشغل المتاجر، والتي تستخدم الكاميرات لتتبع المتسوقين ومشترياتهم، مع متجر Go الأول من Amazon في سياتل في عام 2016.

ويوجد الآن أكثر من عشرين متجرًا من متاجر Amazon Go في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي توسعت المبادرة مع متجر بقالة أكبر يسمى Amazon Go Grocery.

تقول أمازون إن متجرها في لندن، الذي شوهد وجوده في إيلينج في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيخزن مجموعة من البقالة والوجبات الطازجة.

سيكون هناك أيضًا طعام ساخن يُباع تحت علامة "بواسطة أمازون" الخاصة بالشركة، والتي تقول إنه تم تحضيرها في المتجر، والهدف من ذلك هو تقديم "كل ما يريدونه للعملاء من متجر البقالة المحلي".

ويعمل المتجر سبعة أيام في الأسبوع، وبغطي 2500 قدم مربع مما يجعلها بحجم مماثل لمواقع Amazon Go التابعة للشركة في الولايات المتحدة، وأصغر بكثير من أول متجر بقالة Amazon Go. وتقول الشركة إنه من المقرر إنشاء متاجر إضافية في منطقة لندن الكبرى.

وفي المملكة المتحدة تستخدم الشركة علامتها التجارية Amazon Fresh لمتجرها الذي لا يعمل بأموال، بدلاً من Amazon Go كما هو الحال في الولايات المتحدة، كما تمتلك أمازون متجرًا يحمل علامة Amazon Fresh التجارية في الولايات المتحدة في لوس أنجلوس، لكنه لا يستخدم تقنية الشركة غير النقدية، ويعتمد بدلاً من ذلك على عربات التسوق عالية التقنية.

ولدى الشركة سلسلة من الإجراءات التي تركز على النظافة في المتجر بسبب الوباء، ويصل الحد الأقصى للإشغال هو 20 شخصا للسماح بالتباعد الاجتماعي، وتتوفر معدات الوقاية الشخصية والقفازات التي يمكن التخلص منها عند مدخل المتجر.