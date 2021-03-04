تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرة ISOCELL 2.0 بتحسينات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البرمجيات اليوم عن تقنية مستشعر الكاميرة ISOCELL 2.0 الذي يأتي بتحسينات في التصميم لجذب الإضاءة بكفاءة أعلى.

قدمت سامسونج تقنية مستشعر ISOCELL للمرة الأولى عام 2013 بتصميم مميز بحواجز تحيط بالبيكسل لدعم خفض تشويش الألوان، كما يتميز التصميم الأصلي لتقنية المستشعرات بتصميم من المعدن مما أدى إلى إمتصاص جزء من الإضاءة.

ولقد عملت سامسونج على معالجة هذه المشكلة في تقنية المستشعر ISOCELL Plus حيث إستبدلت سامسونج المعدن بمادة جديدة إلا أنها تتضمن بعض من المعدن أيضاً، لذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل كامل.

وفي تقنية ISOCELL 2.0 الجديدة عملت سامسونج على إستبدال الجزء السفلي بمواد عاكسة بكفاءة أعلى، لذا يأتي الإصدار الجديد بحساسية أعلى للإضاءة، كما يعمل على خفض الفقد البصري لكل بيكسل، كما ستتيح تقنية المستشعرات الجديدة جمع عدد أكبر من البيكسل في نفس المساحة، مع دعم إلتقاط الضوء بكفاءة أكبر.

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