تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Red Magic الذكية بسعر 92 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت nubia في الحدث الذي عقد اليوم عن ساعة Red Magic الذكية التي تنطلق بشاشة AMOLED بتصميم دائري، وتدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم، وتنطلق بسعر 108 دولار.

تتميز ساعة Red Magic الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تتوفر بعدد 5 من الإختيارات في الألوان بتصميم من السيليكون أو بسوارة معصم جلدية.

كما تتميز ساعة Red Magic الذكية بوزن 30 جرام، وبطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم، كما تأتي الساعة الذكية بنظام GPS مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع دعم ميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً تدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 16 نمط رياضي، كما تدعم مقاومة الماء عند 5ATM، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرياضي المميز بسوارة معصم من السيليكون بسعر 92 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بسوارة معصم بتصميم جلدي بسعر 108 دولار.

المصدر

اعلان





