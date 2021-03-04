شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة مايكروسوفت Teams تحصل على ثلاثة أوضاع دردشة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت منصة Teams لمحادثات الفيديو من مايكروسوفت على وضع Reporter، جنبًا إلى جنب مع وضعى Standout و Side- by Side، حيث سيظهر وضع Standout هذا الشهر فقط بينما سيتم طرح الوضعين الآخرين بعد ذلك بوقت قصير على الرغم من عدم تحديد المخطط الزمنى الدقيق بعد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيسمح لك وضع Reporter بوضع المحتوى فوق كتفيك حيث تظهر صورتك فى المقدمة، مثل كيفية ظهور المحتوى أثناء عرض الأخبار التلفزيونية، فيما سيجعل وضع Standout المتحدث إلى المقدمة بينما يطفو المحتوى فى الخلف على مجموعة الشرائح، بينما يعرض وضع Side- by Side المحتوى على جانب واحد من الشاشة، مع الجانب الآخر الذى يلتقطه مقدم العرض.

وفى جميع الأوضاع الثلاثة، تتم إزالة الخلفية الفعلية للمقدم من العرض التقديمى واستبدالها إما بالمحتوى الذى سيتم عرضه أو بصورة الشخص الذى يقدم هذا الجزء المعين من المحتوى أو كليهما.

وفى غضون عام من الوباء، انتشرت خيارات الدردشة المرئية عبر الإنترنت، حيث توجد مايكروسوفت مع Teams ، وشركة Google مع Meet و Duo، إضافة إلى غرف فيس بوك وبالطبع Zoom، التطبيق الذى أطلق السباق بين عمالقة التكنولوجيا لتقديم خيارات دردشة الفيديو الخاصة بهم ونشرها.