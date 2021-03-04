شاومي تعلن عن هواتف Redmi Note 10

دبي - يزن راشد - بعد ساعات قليلة من ظهورها لأول مرة في الهند، أصبحت سلسلة Redmi Note 10 من شركة شاومي عالمية الآن.

Note 10 Pro:

يعتبر Redmi Note 10 Pro أفضل هاتف في سلسلة Redmi 10 الجديدة من شاومي، حيث يحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل استجابة لمس يبلغ 240 هرتز.

كما أن لديه أفضل كاميرا، ويتم تمييزه بواسطة عدسة بمستشعر Samsung ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويعمل Redmi Note 10 Pro بمعالج Snapdragon 732G مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويحتوي على بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط.

ويتم التعامل مع الأمان البيومتري بواسطة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويأتي Redmi Note 10 Pro في 8 مارس باللون الرمادي Onyx Gray والأزرق Glacier Blue والبرونزي Gradient Bronze، وبسعر 279 دولار لنسخة 6/64 جيجابايت و 299 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت و 329 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10:

تم تصميم Redmi Note 10 حول شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات تدعم التدرج اللوني DCI-P3 ويصل سطوعها إلى 1100 شمعة.

ومن ناحية الكاميرات، يشتمل Redmi Note 10 على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تشغيل Redmi Note 10 بواسطة معالج Snapdragon 678 مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط وماسح ضوئي مثبت على الجانب.

ويأتي Redmi Note 10 في 8 مارس باللون الرمادي Onyx Gray والأبيض Pebble White والأخضر Lake Green، وبسعر 199 دولار لنسخة 4/64 جيجابايت و 229 دولار لنسخة 4/128 جيجابايت و 279 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10S:

يتشابه هذا الهاتف مع هاتف Redmi Note 10، ولديه شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويحصل على كاميرا بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G95 الذي يقترن مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان البيومتري.

ويأتي Redmi Note 10S في شهر أبريل باللون الرمادي Onyx Gray والأبيض Pebble White والأزرق Ocean Blue، وبسعر 229 دولار لنسخة 6/64 جيجابايت و 249 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت و 279 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10 5G:

يفتقر هذا الهاتف إلى شاشة من نوع AMOLED، وذلك بالرغم من أن شاشته من نوع LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080 بكسل يمكنها العمل بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز وينخفض إلى 30 هرتز عندما لا يحتاج المحتوى.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 700 مع 5G مدمج، وهناك كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع معدل شحن 18 واط، ومثل بقية تشكيلة Redmi Note 10، فإنه يأتي مع مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويتوفر الهاتف اعتبارًا من شهر أبريل باللون الرمادي Onyx Gray والأزرق Glacier Blue والبرونزي Gradient Bronze، وذلك بسعر 199 دولار لنسخة 4/64 جيجابايت و 229 دولار لنسخة 4/128 جيجابايت.