هوندا تبيع سيارة القيادة الذاتية من المستوى الثالث Legend

دبي - يزن راشد - قالت شركة هوندا اليوم الخميس: إنها تخطط لبيع مجموعة محدودة من سياراتها السيدان Legend الرائدة والمجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث التي تمكن المركبات من التنقل عبر الطرق السريعة المزدحمة.

وأوضحت هوندا أنه عندما يتم تنشيط المستوى الثالث المسمى Traffic Jam Pilot، يمكن للسائق مشاهدة الأفلام أو استخدام الملاحة عبر الشاشة، مما يساعد على تخفيف التعب والضغط عند القيادة في ازدحام مروري.

وتمثل خطة شركة صناعة السيارات اليابانية لبيع 100 سيارة مع التكنولوجيا المتقدمة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون أول شركة تنتج بكميات كبيرة سيارة مزودة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

يمكن لنظام Traffic Jam Pilot في سيارة Legend التحكم في التسارع والفرملة والتوجيه في ظل ظروف معينة.

وقالت هوندا: بإمكان النظام تنبيه السائق للاستجابة عند تسليم عنصر التحكم، مثل الاهتزاز في حزام أمان السائق.

وإذا استمر السائق في عدم الاستجابة، فإن Traffic Jam Pilot يساعد في التوقف في حالات الطوارئ عن طريق إبطاء وإيقاف السيارة أثناء تنبيه السيارات المحيطة عبر أضواء الخطر والبوق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن منحت الحكومة اليابانية شهادة سلامة لنظام Traffic Jam Pilot لهوندا في شهر نوفمبر.

واستثمرت الشركات العالمية المصنعة للسيارات وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك Waymo وتيسلا، بشكل كبير في القيادة الذاتية.

وبالرغم مع تقدم التكنولوجيا، تختلف اللوائح الخاصة بالقيادة الذاتية من بلد إلى آخر.

وكشفت أودي النقاب عن سيارة A8 بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث في عام 2017، لكن العقبات التنظيمية حالت دون تقديمها على نطاق واسع.

وقالت هوندا: إن الإصدار المحدود من Legend يباع يوم الجمعة في اليابان بسعر تجزئة يبلغ 11 مليون ين (103 آلاف دولار).

وليس لدى شركة صناعة السيارات في الوقت الحالي أي خطط لزيادة الإنتاج أو المبيعات من سيارة Legend المجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث، وذلك حسبما صرح مسؤول التشغيل التنفيذي.

وتسعى شركة هوندا لتحقيق مجتمع خالٍ من الاصطدامات استنادًا إلى شعارها العالمي للسلامة، السلامة للجميع، ولطالما كانت هوندا في الطليعة عالميًا في مجال البحث وتطوير تقنيات السلامة.