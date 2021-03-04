جوجل تطلق Flutter 2 لعصر جديد من التطبيقات

دبي - يزن راشد - في حدث عبر الإنترنت، أعلنت شركة جوجل عن Flutter 2، الإصدار الأحدث من مجموعة أدوات واجهة المستخدم المفتوحة المصدر لبناء التطبيقات المحمولة.

وسمحت Flutter في إصداراتها الأولية للمطورين بإنشاء تطبيقات تعمل على كل من أندرويد وآي أو إس.

وبينما بدأت Flutter بالتركيز على الهاتف المحمول عندما تم إطلاقها للمرة الأولى قبل عامين، فقد انتشرت في السنوات الأخيرة، ومع الإصدار 2، تدعم Flutter الآن تطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب.

ويمكن لمستخدمي Flutter 2 الآن استخدام مصدر البرنامج نفسه من أجل إنشاء التطبيقات الأصلية لخمسة أنظمة تشغيل: ويندوز وأندرويد وآي أو إس وماك ولينكس.

بالإضافة إلى تجارب الويب التي تستهدف المتصفحات، مثل كروم أو فايرفوكس أو سفاري أو إيدج.

ويمكن أيضًا تضمين Flutter 2 في السيارات وأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الذكية، مما يوفر تجربة أكثر انتشارًا.

ومع إصدار Flutter 2، تطورت مجموعة أدوات واجهة المستخدم جوجل رسميًا من إطار عمل للأجهزة المحمولة إلى إطار عمل محمول، مما يسمح للتطبيقات بالعمل افتراضيًا في أي مكان توجد به شاشة.

وقد يكون الخبر الأهم في هذا الإصدار هو دعم Flutter لتطبيقات الويب التي وصلت إلى مرحلة الاستقرار.

ويمكن للمطورين الآن نقل التطبيقات الحالية – التي يوجد منها أكثر من 150 ألف – إلى الويب، أو يمكنهم إنشاء تطبيقات ويب جديدة قائمة على Flutter.

وتدعم Flutter 2 ثلاثة أنواع رئيسية من تطبيقات الويب:

تطبيقات الويب التقدمية PWA العاملة مثل تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة الأصلية وتوفر إمكانات التطبيقات الأصلية الرئيسية.

تطبيقات الصفحة الواحدة SPA التي يتم تحميلها مرة واحدة ومن ثم يجري نقل البيانات من خدمات الإنترنت.

تطبيقات Flutter للأجهزة المحمولة التي يمكن نقلها إلى الويب، مما يتيح تجربة التعليمات البرمجية المشتركة.

وأعلنت جوجل أن شركة Canonical المصنعة لنظام التشغيل أوبونتو Ubuntu تعتمد على Flutter وتجعلها الخيار الافتراضي لجميع التطبيقات المستقبلية لسطح المكتب والأجهزة المحمولة.

كما توسع شركة مايكروسوفت دعمها والعمل مع جوجل على دعم Windows لـ Flutter، وتقدم مايكروسوفت مساهمات في محرك Flutter للمساعدة في دعم أجهزة أندرويد القابلة للطي.

وتحاول جوجل من خلال Flutter تحقيق الحلم الذي امتد لعقود من الزمن المتعلق بكتابة التعليمات البرمجية مرة واحدة وتشغيلها في كل مكان، ومع القدرة على الوصول إلى 6 منصات في وقت واحد، فإن الحلم بدأ بالتحقق.

