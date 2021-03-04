Realme تكشف النقاب عن هاتف Realme GT

دبي - يزن راشد - وعدت شركة Realme بهاتف رائد يعمل بمعالج Snapdragon 888، وقدمت اليوم العلامة التجارية هاتف Realme GT 5G.

وزودت الشركة هاتف Realme GT بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.43 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل.

وتدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 360 هرتز مع خمسة إعدادات مختلفة، حسب تفضيل المستخدم.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 888 مع 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 إلى جانب مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وليس هناك فتحة microSD لتوسيع ذلك، لكن فتحة البطاقة تحتوي على بطاقتي nano-SIM.

ويحتوي Realme GT 5G على ثلاث كاميرات خلفية بعدسة أساسية بمستشعر Sony IMX682 بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتوجد داخل ثقب في الزاوية اليسرى العليا.

وبالنظر إلى أن Realme GT يحتوي على مجموعة شرائح رئيسية، فإنه يحتوي على EIS ويمكنه بسهولة تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما يسجل فيديوهات الحركة البطيئة بدقة 720 بكسل بمعدل 480 إطارًا في الثانية.

وتبلغ سعة البطارية 4500 ميلي أمبير، ويجري شحنها بواسطة شاحن Smart Dart السلكي بسرعة تبلغ 65 واط، لكن لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي، لكنك تحصل على شحن سلكي عكسي.

وتحصل من خلال الهاتف على أحدث إصدار من Bluetooth 5.2 بالإضافة إلى دعم لكل معايير Wi-Fi وصولاً إلى 6e، مع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويشتمل إعداد الصوت على مكبر صوت سفلي مع تأثيرات Dolby Atmos و Dolby Panorama، كما أن سماعة الأذن تعمل بصفتها سماعة ثانية لأغراض الاستيريو.

ويعمل Realme GT بواجهة المستخدم Realme UI 2.0 المستندة إلى أندرويد 11، ويأتي مع حزمة HyperBoost 4.0 لتخصيص أكبر قدر ممكن من الموارد للألعاب.

ويأتي Realme GT 5G باللون الفضي Galactic Silver والأزرق Deep Sea Blue والأصفر Dawn Yellow.

كما زودته الشركة بنظام تبريد VC من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي من المفترض أن يوفر تبديدًا أفضل للحرارة مقارنةً بحلول التبريد بالبخار الحالية.

وهناك ميزة بث الألعاب التي تتيح لك بث الألعاب إلى الحاسب المكتبي أو المحمول، كما أنها تتيح لك استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح كخيارات إدخال.

وتعمل الميزة عبر الشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى الوضع السلكي، ويمكنها بث الألعاب بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتباع نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 430 دولار، بينما تباع نسخة 12/256 جيجابايت بسعر 510 دولار.