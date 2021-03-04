واتساب توفر المكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها

دبي - يزن راشد - قالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك اليوم الخميس: إن واتساب تقدم دعمًا للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها لسطح المكتب، مما يوفر الراحة لعدد لا يحصى من الأشخاص الجالسين أمام أجهزة الحاسب.

وأوضحت واتساب أن تطبيقها لسطح المكتب البالغ من العمر خمس سنوات تقريبًا لنظامي التشغيل ويندوز وماك يدعم المكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكنها توسع هذه الميزة لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية في المستقبل.

وتعمل المكالمات المرئية بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائمًا في المقدمة حتى لا تفقد أبدًا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو كومة النوافذ المفتوحة.

وعند الحديث عن ذلك، لا يمتد دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب عبر الويب في الوقت الحالي.

ويجب أن يكون دعم الميزة الجديدة مفيدًا لملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتساب لسطح المكتب كل يوم، وكان عليهم استخدام Zoom أو Google Meet لإجراء المكالمات المرئية الفردية عبر سطح المكتب.

ولم تشارك واتساب، التي يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص، مدى انتشار المكالمات الصوتية والمرئية عبر منصتها، لكنها قالت: إنها عالجت أكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة.

ومثل الـ 100 مليار رسالة التي تعالجها واتساب عبر منصتها كل يوم، فإن المكالمات الصوتية والمرئية يتم تشفيرها أيضًا من طرف إلى طرف.

وبعد أن اشتهرت الخدمة بأخذها شهورًا لإضافة الميزات المحسنة إلى تطبيقها، قمن الواضح أن واتساب أصبحت أكثر سرعة في إضافة الميزات الجديدة في العام الماضي.

وفي أواخر شهر يناير، أضافت فيسبوك مصادقة بصمة الإصبع البيومترية أو الوجه أو بصمة العين لتطبيق واتساب لسطح المكتب والويب، وهي طبقة حماية إضافية تصبح أكثر منطقية بعد تحديث اليوم.

كما أطلقت أيضًا الرسائل والصور ومقاطع الفيديو السريعة الزوال في أواخر العام الماضي، وأطلقت خدمة المدفوعات في الهند، أكبر أسواقها من حيث عدد المستخدمين.

وتأتي إضافات الميزات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه واتساب إقناع المستخدمين بالموافقة على التغييرات المخطط لها بشأن سياسة الخصوصية.