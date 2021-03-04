شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل المئات من حسابات انستجرام المزيفة فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال موقع فيس بوك المئات من حسابات انستجرام المزيفة فى روسيا والتى كانت تحاول التدخل فى الاحتجاجات فى البلاد، وتقول الشركة إنها وجدت شبكة من 530 حسابا "استهدفت الجماهير المحلية خلال الاحتجاجات الأخيرة لدعم أليكسى نافالني"، زعيم المعارضة الروسية المسجون مؤخرا، بحسب موقع engadget الأمريكى.

ويقول فيس بوك إن الأشخاص الذين يقفون وراء الشبكة قاموا على الأرجح بشراء الحسابات فى محاولة لتجاوز أنظمة الكشف الآلى للشبكة الاجتماعية، واستخدمت الحسابات المعنية تكتيكات وصفها فيسبوك بـ "تسميم الهاشتاج" و "تسميم الموقع"، مما يعنى أنها أرسلت بشكل أساسى علامات التصنيف وعلامات الموقع التى كان يستخدمها منظمو الاحتجاج بشكل عشوائي.

واكتسبت حسابات انستجرام معًا حوالى 55000 متابع وغالبًا ما يتم نشرها تحت علامات تصنيف مثل #PutinLeave و #FreeNavalny، وقد كتب فيسبوك فى تقريره: "نشرت هذه الشبكة ميمات باللغة الروسية، بما فى ذلك حول أحد مشاهير TikTok الروسية، وانتقاد الاحتجاجات المؤيدة للبحرية، وادعاءات عن حضور أعداد كبيرة من القصر المسيرات، وكذلك الإعلان عن ملابس النساء وحقائب اليد".

وخلال مكالمة مع المراسلين، أشار رئيس السياسة الأمنية فى فيس بوك، ناثانيال جليشر، إلى أن الانخراط ببساطة فى تسميم هاشتاج لا يتعارض مع قواعد فيسبوك وأنه غالبًا ما يستخدمه النشطاء ويمكن أن يكون "جزءًا مهمًا من النقاش"، لكن استخدام حسابات مزيفة للقيام بذلك ينتهك قواعد الشركة ضد التلاعب بالمنصة.

وقامت فيس بوك بتفصيل الشبكة فى أحدث تقرير لها حول السلوك المنسق غير الأصيل على نظامها الأساسي، و بالإضافة إلى حسابات انستجرام، وجدت الشركة أيضًا شبكات حسابات مزيفة مرتبطة بتايلاند والمغرب وإيران.