شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp تتيح مكالمات الفيديو لجميع مستخدمي التطبيق بالأجهزة المكتبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة WhatsApp، أن تطبيقها لسطح المكتب لأجهزة Mac و PC يتلقى مكالمات صوتية ومرئية ابتداد من اليوم، حيث يقدم التطبيق مكالمات مشفرة من طرف إلى طرف لمستخدمي WhatsApp الآخرين على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وفقا لما نقله موقع the verege.

والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ليست فكرة جديدة لـ WhatsApp، حيث تقدم تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS هذه الميزة بالفعل، وبدأ WhatsApp في طرح ميزة الاتصال على سطح المكتب لمجموعة صغيرة من المستخدمين في نهاية العام الماضي.

ولكن إطلاق اليوم يعني أن الميزة متاحة الآن لجميع مستخدمي WhatsApp على سطح المكتب، مما يجعل الاتصال ميزة أكثر انتشارًا عبر جميع أجهزة WhatsApp.

ومثل ميزة مكالمات الفيديو الحالية، تعد مكالمات سطح المكتب الجديدة بنفس التشفير التام - مما يعني أن WhatsApp و Facebook لا يستطيعان رؤية مكالماتك أو سماعها.

وأكبر ميزة مفقودة هي أنه على الأقل للبدء، سوف يدعم تطبيق سطح المكتب فقط الاتصال الفردي، وليس المكالمات الجماعية.

ويعد WhatsApp بأنه سيتوسع ليشمل دعمًا للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو الجماعية، على الرغم من أنه لم يذكر متى سيكون ذلك.

ولاستخدام ميزة مكالمات الفيديو الجديدة، سيتعين عليك إعداد تطبيق WhatsApp لسطح المكتب على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي، مما يتطلب أن تكون بالفعل من مستخدمي WhatsApp على الهاتف المحمول.

بمجرد تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيقوم المستخدمون بعد ذلك بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لتسجيل الدخول إلى تطبيق سطح المكتب، وبعد ذلك سيتمكنون من استخدام إصدار سطح المكتب من WhatsApp مع حساباتهم المعتادة.