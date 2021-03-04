تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Xcover 5 بسعر 290 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy Xcover 5، الذي ينطلق بدعم أعلى لمقاومة الصدمات من إرتفاع 1.5 متر، مع معايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، وسعر 290 يورو.

كشفت سامسونج النقاب اليوم عن إصدار جديد من هواتف Galaxy Xcover التي تتميز بالتصميم المقاوم ودعم أفضل لمعايير الحماية، وينطلق Galaxy Xcover 5 بميزة مقاومة الماء حتى 30 دقيقة عند عمق 1 متر.

يتميز هاتف Galaxy Xcover 5 بشاشة LCD بحجم 5.3 إنش وجودة عرض 720 بيكسل بلس، كما يضم الإطار العلوي للهاتف كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 147.1 في 71.6 في 9.2 مم.

ويدعم الهاتف معايير IP68، ومعايير MIL-STD810H العسكرية أيضاً في المقاومة، كما يأتي هاتف Galaxy Xcover 5 بمجموعة من المميزات التي تقدم الدعم بشكل أفضل للمستخدم، ومن بينها إمكانية إستخدام الهاتف كجهاز لاسلكي عن طريق الضغط والتحدث عبر تطبيق Microsoft Teams، كما يدعم زر Xcover تشغيل أي من التطبيقات المفضلة للمستخدم بشكل مباشر.

أيضاً يضم الهاتف ميزة Knox Capture التي تتيح إستخدام كاميرة الهاتف المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل كماسح ضوئي لرموز barcode، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية Knox للحماية التي تدعم حماية المعلومات على الهاتف.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 850، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، مع منفذ USB-C للشحن، وتقنية الشحن بقدرة 15W، كما يدعم الهاتف تقنية NFC، ويدعم اثنان من شرائح SIM.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy Xcover 5 لاحقاً هذا الشهر في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما ينطلق للبيع في المملكة المتحدة في 12 من مارس بسعر 330 جنيه إسترليني، وفي أوروبا بسعر 290 يورو.

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