تكنولوجيا: nubia تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6 بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة nubia اليوم جيل جديد من هواتفها المخصصة للألعاب Red Magic 6، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة بمعالج Snapdragon 888، ومعدل تحديث 165Hz.

تضم الإصدارات الجديدة من هواتف nubia المخصصة للألعاب كلاً من Red Magic 6 وRed Magic 6 Pro، حيث يأتي إصدار Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما تتميز الإصدارات الجديدة بتصميم غير تقليدي.

تعد سلسلة Red Magic 6 الإصدارات الأولى من الهواتف الذكية التي تنطلق بمعدل تحديث 165Hz، مع رقاقة معالج Snapdragon 888، مع مراوح للتبريد، كما تتميز هذه الإصدارات بواجهة Red Magic OS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

أيضاً يتميز Red Magic 6 بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 165Hz، على تنتقل الشاشة لمعدل تحديث 30Hz إلى 120Hz في حالة عدم عرض محتوى ديناميكي، كما تدعم الشاشة سرعة لمس متعدد 360Hz والتي تصل إلى معدل 500Hz عند اللمس الأحادي.

وتدعم الشاشة ألوان 10 بت، مع تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، أيضاً تأتي أزرار مشغلات الألعاب بحساسية أعلى للمس في هاتفي Red Magic 6 و 6 Pro مع معدل لمس 400Hz مع خفض معدل تأخر الإستجابة.

كما تتميز سلسلة Red Magic 6 بنظام التبريد بمراوح يدعم حتى 18000 دورة في الدقيقة في هاتف Red Magic 6، و20000 دورة في الدقيقة في هاتف Red Magic 6 Pro، كما تتضمن الهواتف غرف تبريد نحاسية لدعم التبريد بكفاءة أعلى.

أيضاً يتميز الهاتفين بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تتميز سلسلة Red Magic 6 بذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، على أن يأتي النموذج المميز بتصميم شفاف من هاتف Red Magic 6 Pro بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويضم هاتف Red magic 6 بطارية بقدرة 5050 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 38 دقيقة، بينما يأتي هاتف Red Magic 6 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W لشحن البطارية بنسبة 50% خلال 5 دقائق.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Red Magic 6 بسعر يبدأ من 587 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 634 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 680 دولار.

ويبدأ سعر هاتف Red Magic 6 Pro من 680 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يتوفر الإصدار الخاص Transparent من الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 865 دولا، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف في 11 من مارس.

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