شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداوت Flutter 2 الجديدة من جوجل؟.. وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن Flutter 2، وهو الإصدار الأحدث من مجموعة أدوات واجهة المستخدم المفتوحة المصدر لبناء التطبيقات المحمولة، حيث سمحت Flutter فى إصداراتها الأولية للمطورين بإنشاء تطبيقات تعمل على كل من أندرويد وiOS.

وفى الوقت الذى بدأت Flutter بالتركيز على الهاتف المحمول عندما تم إطلاقها للمرة الأولى قبل عامين، فقد انتشرت فى السنوات الأخيرة، لكن الإصدار 2، تدعم Flutter الآن تطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب، ويمكن لمستخدمى Flutter 2 الآن استخدام مصدر البرنامج نفسه من أجل إنشاء التطبيقات الأصلية لخمسة أنظمة تشغيل: ويندوز وأندرويد وآى أو إس وماك ولينكس.

وبالإضافة إلى تجارب الويب التى تستهدف المتصفحات، مثل كروم أو فايرفوكس أو سفارى أو إيدج، ويمكن أيضًا تضمين Flutter 2 فى السيارات وأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الذكية، مما يوفر تجربة أكثر انتشارًا، ومع إصدار Flutter 2، تطورت مجموعة أدوات واجهة المستخدم جوجل رسميًا من إطار عمل للأجهزة المحمولة إلى إطار عمل محمول، مما يسمح للتطبيقات بالعمل افتراضيًا فى أى مكان توجد به شاشة.

ويمكن للمطورين الآن نقل التطبيقات الحالية – التى يوجد منها أكثر من 150 ألف – إلى الويب، أو يمكنهم إنشاء تطبيقات ويب جديدة قائمة على Flutter، وتحاول جوجل من خلال Flutter كتابة التعليمات البرمجية مرة واحدة وتشغيلها فى كل مكان.