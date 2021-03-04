تكنولوجيا: سامسونج تتعاون مع Mastercard لتطوير بطاقة دفع ببصمة الإصبع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن شراكة جديدة تجمعها مع Mastercard لتطوير بطاقة دفع ترتكز على تقنية مسح بصمة الإصبع التي تأتي مدمجة في بطاقة الدفع.

طورت Mastercard تقنية الدفع ببصمة الإصبع في بطاقة كُشِف عنها خلال 2017، حيث تدعم البطاقة التصديق على عملية الدفع دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح.

واليوم تعود الشركة مع العملاق الكوري لتطوير التقنية في بطاقة ترتكز على مجموعة من شرائح مميزة بمعايير حماية أعلى، مع نظام LSI Business مدمج التي تستبدل بها الشركة تقنية Mastercard الحالية.

وتستهدف سامسونج وMastercard ببطاقة الدفع الجديدة زيادة معايير الآمان والحماية في ظل الظروف الراهنة، حيث لن يحتاج المستخدم إلى لمس لوحة المفاتيح بشكل مباشر، أيضاً يتم مسح البصمة عبر بطاقة الدفع أي لن يتم التصديق بشكل مباشر في أجهزة البيع الخارجية.

أيضاً من المقرر أن تتوافق التقنية الجديدة مع تقنية بطاقة Mastercard الحالية، لذا يمكن إستخدام التقنية مع أي من شرائح Mastercard أونقاط البيع POS.

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