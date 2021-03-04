شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبدأ قبول الإعلانات السياسية مرة أخرى بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك أمس الأربعاء، رفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، على أن تبدأ المنصة قبول الإعلانات السياسية مرة أخرى بداية من اليوم 4 مارس، ووضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعى السياسة موضع التنفيذ بعد إغلاق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2020 ليلة 3 نوفمبر، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وفى ذلك الوقت، قال فيس بوك إنه فرض الحظر لمنع المعلومات المضللة و"الارتباك"، وعندما رفض الرئيس السابق دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات ووقعت أعمال الشغب فى الكابيتول فى 6 يناير، مددت الشركة الحظر - على الرغم من أنها قدمت مجالًا مؤقتًا للتلويح فى جولة الإعادة فى جورجيا.

والآن، بعد ما يقرب من خمسة أشهر بالضبط من وضعه، ينتهى هذا الحظر، مع تخطيط فيس بوك لبدء قبول الإعلانات الجديدة بداية من اليوم، وقد اتبعت جوجل، التى رفعت حظرها على الإعلانات السياسية الشهر الماضي، مسارًا مشابهًا، ومن جانبه، يبدو فيس بوك منفتحًا على فكرة إعادة النظر فى سياساته حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه سيستغرق بعض الوقت خلال الأشهر القليلة المقبلة لفحص كيفية عملها وتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التغييرات.