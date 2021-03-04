شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن اعتزامها الدفع مقابل نشر الأخبار فى المكسيك خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريتشارد جينجراس، نائب رئيس أخبار شركة "جوجل" العملاقة للتكنولوجيا إن برنامج "عرض أخبار جوجل Google News Showcase سيصل هذا العام إلى المكسيك، والذي يتضمن الدفع مقابل توزيع المحتوى الصحفي على منصات جوجل.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" على نسختها المكسيكية إلى ان جينجراس أعلن فى مؤتمر مع ممثلي وسائل الإعلام فى أمريكا اللاتينية ، إن شركة جوجل ستدفع لوسائل الإعلام المكسيكية مقابل الأخبار التى توزعها باستخدام اداة News Showcase عرض أخبار خاصة بها، وهذه الخدمة ستصل الى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية فى الربع الثانى أو الثالث من عام 2021، فى الوقت الحالى ، توجد فقط فى الأرجنتين والبرازيل.

وأضاف جينجراس أنه "على الرغم من أنه لا يوجد أمامي قائمة البلدان التي دخلنا فيها بالفعل في مناقشات مع وسائل الإعلام ، إذا لم نبدأ بالفعل ، أتوقع أننا سنفعل ذلك في الربع التالي أو العامين المقبلين. وقال جينجراس: "هذه برامج صُممت لتكون عالمية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في خضم الجدل حول اللائحة الأسترالية الجديدة التي تلزم المنصات الرقمية بالدفع مقابل فهرسة المحتوى الصحفي ، أعلنت جوجل عن اتفاقيات مختلفة مع شركات إعلامية للدفع مقابل المحتوى من خلال صندوق بقيمة مليار دولار تم إنشاؤه لهذا الغرض في أكتوبر الماضي.

وقال جينجراس إن التفاوض بين كل منفذ وجوجل لتحديد المبلغ مقابل نشر الأخبار في معرض الأخبار ، يعتمد على تصنيف يعتمد على معايير مختلفة ، بما في ذلك حجم جمهورهم ؛ توزيعها في كل من الأشكال المطبوعة والرقمية ، وكمية المحتوى الذي تنتجه. حتى الآن ، انضم 500 وسيلة إعلامية من دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل والأرجنتين إلى هذا البرنامج.