تكنولوجيا: شاومي تطلق سلسلة REDMI NOTE 10 بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن سلسلة هواتف Redmi Note 10 في السوق الهندي، والتي تتضمن كلاً من هواتف Redmi Note 10، وRedmi Note 10 Pro وأيضاً Redmi Note 10 Pro Max.

أطلقت شركة شاومي سلسلة Redmi Note 10 اليوم بمجموعة من التحسينات عن الجيل السابق، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في أعلى إصدار، ومستوى تسعير جيد، كما يدعم الإصدارات الثلاثة رقاقات معالج Snapdragon من كوالكوم.

أيضاً تدعم الشاشة في هاتفي Redmi Note 10 Pro و Note 10 Pro Max معدل تحديث 120Hz، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Redmi Note 10 بمعدل تحديث 60Hz، وسطوع 1100 nit.

مواصفات هواتف REDMI NOTE 10 PRO وRedmi Note 10 Pro Max

تقدم شاومي الهاتفين بشاشة Super AMOLED بحجم 6.67 إنش، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1200 nit، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

كما يضم هاتفي REDMI NOTE 10 PRO وRedmi Note 10 Pro Max رقاقة معالج Snapdragon 732G المميزة بدقة تصنيع 8 نانومتر، كما يتوفر الهاتفين بأكثر من إختيار في السعة التخزينية.

وفي إعدادات الكاميرة ينطلق هاتف Redmi Note 10 Pro Max بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ISOCELL HM2 رئيسي من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، بيما يأتي هاتف Redmi Note 10 Pro بمستشعر سامسونج ISOCELL GW3 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تتوافق المستشعرات الأخرى مع هاتف Redmi Note 10 Pro Max.

كما تأتي هواتف REDMI NOTE 10 PRO وRedmi Note 10 Pro Max بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 12، أيضاً تتضمن مستشعر IR Blaster، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مع بطارية بقدرة 5020 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

مواصفات هاتف REDMI NOTE 10

يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض Full HD، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3، كما يدعم هاتف Redmi Note 10 رقاقة معالج Snapdragon 678، أيضاً يتميز هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً ينطلق هاتف Redmi Note 10 بنظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أسعار سلسلة REDMI NOTE 10

سعر هاتف Redmi Note 10 Pro Max

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 260 دولار

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 274 دولار

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 301 دولار

سعر هاتف Redmi Note 10 Pro

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 219 دولار

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 233 دولار

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 260 دولار

سعر هاتف Redmi Note 10

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 164 دولار

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 192 دولار.

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