تكنولوجيا: شاومي تسجل مبيعات 300000 وحدة من سلسلة Redmi K40 خلال 5 دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي في إعلان نشر على Weibo اليوم على تسجيل مبيعات تصل إلى 300000 وحدة من سلسلة Redmi K40 خلال 5 دقائق.

بدأت شركة شاومي المرحلة الأولى من مبيعات سلسلة Redmi K40 والتي شهدت إرتفاع قياسي في المبيعات خلال الخمس دقائق الأولى من بدء المبيعات.

ولقد أكدت شاومي على أن المرحلة الثانية من مبيعات Redmi K40 تبدأ في 8 من شهر مارس الجاري، كما أشارت إلى أن المبيعات التي حققتها الشركة تشمل الإصدارات الثلاثة Redmi K40، وRedmi K40 Pro وأيضاً Redmi K40 Pro Plus، كما تشمل المبيعات جميع النماذج المتوفرة لهذه الإصدارات وأيضاً كافة الألوان المتاحة.

يذكر أن هواتف Redmi K40 تختلف في رقاقة المعالج المستخدمة، حيث يأتي الإصدار الرئيسي من الهاتف برقاقة Snapdragon 870، بينما ينطلق إصداري Pro برقاقة معالج Snapdragon 888.

كما يختلف الإصدارات السلسلة من هواتف Redmi K40 في إعدادات الكاميرة حيث يأتي الإصدار الأول بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Redmi K40 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ويتميز أعلى إصدار في السلسلة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

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