شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Parler يسحب دعواه القضائية ضد أمازون لإطلاقها خدمة AWS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دعوى مكافحة الاحتكار التى رفعها تطبيق Parler ضد أمازون إلى نهاية مفاجئة، حيث ذكرت صحيفة The Verge أن Parler سحب الدعوى فى وقت متأخر من يوم (2 مارس)، ولم يقدم الموقع الاجتماعى تفسيرا للانسحاب، لكنه قال إن من حقه رفع دعوى مرة أخرى فى المستقبل، فيما جاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى كان من المتوقع أن يقدم Parler شكوى معدلة بعد الحصول على تمديد لمدة أسبوعين فى 16 فبراير.

ومنعت أمازون وصول Parler إلى خدمات الاستضافة فى 9 يناير، بعد أيام من أحداث العاصمة الأمريكية، فيما ادعى عملاق الإنترنت أن Parler انتهك شروط الخدمة من خلال السماح لعدد متزايد من المنشورات التى روجت "بوضوح" للعنف قبل أعمال الشغب، حتى بعد شهور من التحذيرات، ورفض Parler مزاعم الاعتدال المتخلف ورفع دعوى قضائية ضد أمازون بزعم تعطيل الموقع لمساعدة تويتر فى الضغط على المنافسة، وهو ادعاء رفضته أمازون.

وهناك حافز أقل لـ Parler لمتابعة الدعوى، فبينما حاولت إجبار أمازون على استعادة الاستضافة، فقد عادت فى النهاية إلى الإنترنت باستخدام مزيج من الخدمات، وكان من المتوقع أن تؤثر هذه العودة إلى الخدمة على الشكوى المعدلة، على الرغم من أن Parler لم يلمح إلى إسقاط قضيتها تمامًا.

ومن الآمن القول إن Parler فى مكان أسوأ مما كان عليه قبل حادثة الكابيتول، حيث سحبت كل من أبل وجوجل تطبيق Parler من متاجرهما ورفضتا إعادته، وعلى الرغم من أن فقدان دعم AWS لم يكن قاتلاً فى النهاية لشركة Parler، إلا أنه من الواضح أنه أجبر الشركة على استخدام بنية تحتية بديلة لن تتوسع أيضًا، وفى الوقت الحالي، على الأقل، لن يتمتع الموقع بنفس القدر من النفوذ كما كان فى الماضي.