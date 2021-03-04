شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس النواب في أريزونا يمرر مشروع قانون يهدد متاجر تطبيقات Apple و Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب في ولاية أريزونا بأغلبية 31 إلى 29، لإقرار مشروع قانون يتطلب من متاجر التطبيقات السماح لصانعي التطبيقات باستخدام برامج معالجة الدفع الخاصة بهم، وتجنب الرسوم التي تفرضها Apple و Google وفقا لما نقلته CNBC.

ويمثل التصويت انتكاسة لشركة Apple التي عارضته، وانتصارًا لـ Coalition for App Fairness ، وهي مجموعة تمثل صانعي التطبيقات المستاءين من متاجر التطبيقات، والتي دعمت مشروع القانون.

ولا يزال أمام التشريع الكثير من التحديات للتغلب عليها قبل أن يصبح قانونًا للدولة، أولاً، يتعين على مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا مناقشة التشريع وإقراره، بعد ذلك، سيكون لدى حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي خيار الاعتراض على مشروع القانون.

وإذا أصبح قانونًا، فسيتعين على أريزونا التعامل مع الأسئلة بما في ذلك كيفية امتثال Apple أو Google، أو ما إذا كان سيتم الطعن فيه في المحكمة.