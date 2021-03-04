شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفريات ضخمة فى الأرجنتين تشير لأحد أقدم وأضخم فصائل الديناصورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء ارجنتيون حفريات قديمة جدا، يعتقد بأنها لأحد أقدم فصائل الحيوانات والديناصورات المعروفة باسم "تيتانوصورات" والتي تضم أكبر الحيوانات البرية في تاريخ الأرض.

وأكد علماء وباحثون أرجنتينيون، اكتشاف نوع من أنواع الديناصورات تدعى نينجاتيتان "Ninjatitan zapatai" عاشت قبل 140 مليون عام خلال العصر الطباشيري، وفقا لـ"سبوتنيك".

وحدد العلماء نوع النينجاتيتان على أنه تيتانوصور، وهي مجموعة من الديناصورات طويلة العنق آكلة النباتات التي كانت تمشي على أربعة أرجل تشبه الأعمدة.



الحفريات

وتم اكتشاف بقايا هيكل عظمي غير مكتملة للديناصور في منطقة باتاجونيا بالأرجنتين، جنوبي مدينة نيوكوين.

وأشار الباحثون إلى أن اكتشاف النينجاتيتان يثبت أن التيتانوصورات كمجموعة من الحيوانات ظهرت لأول مرة منذ فترة زمنية أطول مما كان يعتقد في السابق.



اكتشاف الحفرية

وبين المؤلف الرئيسي للدراسة التي تحدثت عن تفاصيل الاكتشاف، والباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين، بابلو جالينا، في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" أن الحيوان المكتشف هو "أقدم سجل معروف ليس فقط من الأرجنتين ولكن في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الباحث: "تم تسجيل التيتانوصورات في أماكن مختلفة من العالم، لكن أقدم السجلات المعروفة كانت أكثر حداثة من هذا الاكتشاف".

على جانب آخر، أجرى فريق من العلماء الأمريكيين دراسة حول الديناصورات المنحدرة من أنواع عملاقة مثل التيرانوصورات، وخلصوا إلى أن هذه الديناصورات، كانت تولد صغيرة بحجم قطة وتنمو لتصبح كائنات عملاقة، وكانت تغير بيئتها من خلال إقصاء أجناس أصغر حجماً.

وتساعد الدراسة التي نشرت نتائجها، مجلة "ساينس"، على حل لغز قديم عن فترة هيمنت فيها الديناصورات واستمرت حوالي 150 مليون عام، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".