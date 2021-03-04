لتدوين الاجتماعات … مايكروسوفت تطلق Group Transcribe

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 02:02 مساءً - أطلقت الحاضنة الداخلية لشركة مايكروسوفت المسماة Microsoft Garage تطبيقها الجديد Group Transcribe، الذي يقدم نظرة مختلفة بشأن طريقة تدوين الاجتماعات.

ويعيد تطبيق Group Transcribe تخيل نسخ الاجتماعات كعملية أكثر تعاونًا، حيث يسجل الجميع الاجتماع في وقت واحد عبر أجهزتهم الخاصة للحصول على دقة أعلى.

كما يقدم ترجمة فورية للغات المنطوقة في أكثر من 80 لغة مختلفة.

ولاستخدام التطبيق، يبدأ شخص واحد الاجتماع أولاً عبر جهازه الخاص، ويمكنه بعد ذلك دعوة الحاضرين الآخرين في الاجتماع للانضمام إلى الجلسة عبر البلوتوث أو رمز QR أو عن طريق مشاركة ارتباط.

وبعد أن ينضم المشاركون الآخرون إلى الجلسة ويبدأ الاجتماع، يرى كل شخص النص يظهر في الوقت الفعلي عبر أجهزتهم الخاصة.

وبإمكان التطبيق، المدعوم بتقنية الكلام واللغة بالذكاء الاصطناعي، النسخ بدقة أعلى وإسناد المتحدث بناءً على حجم الصوت الذي تم التقاطه بواسطة ميكروفون كل هاتف يتم استخدامه في الاجتماع.

وبمقارنة مستوى صوت الشخص، تحاول الخدمة السحابية تحديد الجهاز الأقرب إلى المتحدث وتفضيلات اللغة لهذا المتحدث.

ويعني هذا أنه يتم أيضًا تصنيف المتحدثين بدقة في التطبيق، مما قد يمثل تحديًا لتطبيقات النسخ الأخرى حيث يقوم شخص واحد فقط بالتسجيل.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أراد المشاركون في الاجتماع التحدث بلغتهم الخاصة، فيمكن للتطبيق توفير الترجمة إلى أجهزة الآخرين بلغتهم الخاصة.

وتقول مايكروسوفت: إن Group Transcribe مصمم مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار، لأنه يسهل على الأشخاص الصم وضعاف السمع والمتحدثين غير الناطقين بها المشاركة بشكل كامل في الاجتماعات.

وتم إنشاء التطبيق نفسه بواسطة موظفي مايكروسوفت الذين يتحدثون بشكل جماعي أكثر من اثنتي عشرة لغة ولهجات مختلفة.

ومثل معظم خدمات النسخ المستندة إلى السحابة، لا ينبغي استخدام التطبيق للاجتماعات الشديدة السرية.

ومع ذلك، قامت مايكروسوفت ببناء البيانات الدقيقة وعناصر التحكم في الخصوصية التي تسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون مشاركة بيانات المحادثة الخاصة بهم أو متى يريدون ذلك.

ويتم إرسال بيانات إدخال الصوت والنص التي تم جمعها إلى تقنيات التعرف على الكلام والترجمة عبر الإنترنت من مايكروسوفت مع استخدام معرف يتم إنشاؤه عشوائيًا، وليس اسمك الحقيقي.

وبالرغم من أن مايكروسوفت لا تحفظ محاضر الاجتماع والتسجيلات نفسها بعد حدوثها، فإن Group Transcribe يشجع المشاركين على المساهمة بالتسجيلات حتى تتمكن مايكروسوفت من تحسين الخدمة.

ويسمح هذا للشركة بالاحتفاظ بالنسخ النصية التي تم إنشاؤها بواسطة التعرف على الكلام والصوت عندما يوافق جميع المشاركين في الاجتماع على الاشتراك في تلك الجلسة.

ومن خلال مراجعة البيانات، تهدف مايكروسوفت إلى تحسين قدرات التعرف على الكلام وإسناد المتحدث بمرور الوقت ،

وتقول مايكروسوفت: إنها تزيل الهوية من تسجيلات الاجتماعات عن طريق إزالة سلاسل طويلة من الأرقام التي يمكن أن تمثل أشياء، مثل: أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الهواتف.

ويمكن للمستخدمين حذف التسجيلات التي تمت مشاركتها سابقًا في أي وقت، ولكن بخلاف ذلك، يتم الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى عامين عبر خوادم مشفرة، كما تقول الشركة.