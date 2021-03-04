تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme GT بمعالج Snapdragon 888 وسعر 430 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً عن هاتف Realme GT الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، والذي يتوفر بسعر 430 دولار.

يتميز هاتف Realme GT بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 360Hz مع دعم 5 أنماط مختلفة في الإعدادات وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

أيضاً ينطلق هاتف Realme GT برقاقة معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، ويدعم أيضاً اثنان من شرائح SIM بحجم نانو.

ويضم هاتف Realme GT 5G إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 مجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Realme GT تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل عند 480 إطار لكل ثانية.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، إلا أن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث 5.2، و Wi-Fi 6e، كما يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، مع مكبرات صوتية firing في الجزء السفلي من الهاتف.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 2.0 ونظام تشغيل Android 11، مع تقنية HyperBoost 4.0 لدعم آداء أعلى في الألعاب، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme GT 5G باللون الفضي، والأزرق، وأيضاً باللون الأصفر بتصميم جلدي، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 430 دولار.

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