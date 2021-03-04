شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن بيع نظارات Cardboard VR بعد سبع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت جوجل رسميًا Cardboard، بوابتها الرخيصة إلى عالم الواقع الافتراضى للهواتف المحمولة، حيث لم تعد النظارات الورقية متاحة فى متجر الشركة عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لتقارير Android Police.

وسبق وأن قالت جوجل فى عام 2019، أنها ستتحول إلى نموذج مفتوح المصدر يتيح للمطورين إنشاء تجارب VR تدعم سماعة الرأس التى تبلغ قيمتها 15 دولارًا، وبحلول ذلك الوقت، كانت قد تخلت أيضًا عن نظارات Daydream View ذات المستوى الأعلى، مما أشار للكثيرين إلى أن عمالقة التكنولوجيا قد اجتازوا تجربة VR القائمة على الهواتف الذكية.

فيما تعد هذه الاخبار هى أحدث تذكير بالتغييرات التى مرت بها VR فى بضع سنوات قصيرة، حيث تم إطلاق Cardboard فى عام 2014، وهو نفس العام الذى اشترى فيه فيس بوك Oculus VR مقابل 2 مليار دولار، وقد فتحت نظارات جوجل - جنبًا إلى جنب مع غيرهم من المشاهدون المجسمون للهواتف الذكية - الواقع الافتراضى لجمهور أكبر، وفى السنوات التالية، تم إطلاق قدر متزايد من تجارب الواقع الافتراضى من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وهوليوود والمطورين المتخصصين.

وتم اتباع المزيد من سماعات الرأس الاستهلاكية، بما فى ذلك Oculus Rift و HTC Vive و PlayStation VR فى عام 2016، وفى عام 2019، قدم فيس بوك أول سماعة رأس مستقلة من نوع Oculus Quest VR - وحتى نينتندو دخلت فى العمل، ومع توفر العديد من خيارات الواقع الافتراضى للمستهلكين الآن (ناهيك عن ظهور الواقع المعزز)، يبدو أنه لم تعد هناك حاجة لـ Cardboard بعد الآن.

وبالطبع، كان لسماعات الرأس الرخيصة معجبين: 5 ملايين شخص اختاروا واحدة فى غضون ما يزيد قليلاً عن عام بعد إطلاقها، وقام هؤلاء المستخدمون أيضًا بتثبيت 25 مليون تطبيق متوافق مع Cardboard خلال نفس الفترة، لذلك، من الواضح أن النظارات الواقية لعبت دورها فى إضفاء الطابع الديمقراطى على الواقع الافتراضي.