ماهي عضوية قنوات يوتيوب وكيف تختلف عن الاشتراكات العادية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 12:09 مساءً - يعتبر موقع (يوتيوب) YouTube هو الوجهة الأولى للكثيرين لمشاهدة مقاطع الفيديو المختلفة، حيثي يشاهد الأشخاص يوميًا أكثر من مليار ساعة من الفيديو، ويتم تحميل أكثر من 500 ساعة من المحتوى على يويتوب كل دقيقة، ومع أن الكثير من القنوات في الموقع تتيح لك مشاهدة المحتوى مجانًا، إلا أن هناك بعضها لا توفر المحتوى إلا للأعضاء الذي يشتركون في هذه القنوات مقابل مبلغ شهري، وهو ما يُسمى بمصطلح (عضويات القناة) Channel Memberships.

ولكن ماهي عضوية القنوات في يوتيوب وكيف تختلف عن الاشتراكات العادية؟

أولًا: ما هي عضوية يوتيوب؟

قدمت جوجل هذه الميزة لمنشئ المحتوى في موقع يوتيوب لأول مرة في عام 2018، وهي تتيح لأصحاب القنوات تحصيل رسوم شهرية مقابل الامتيازات الإضافية التي يقدمونها للمشتركين، ويجب أن تقدم هذه القنوات ميزة واحدة على الأقل من المزايا الأربعة التالية:

مشاركات المجتمع المخصصة التي يمكن للأعضاء فقط رؤيتها.

تقديم مقاطع فيديو للأعضاء فقط لمشاهدتها والتعليق عليها.

البث المباشر للأعضاء فقط.

الدردشات المباشرة للأعضاء فقط: أثناء البث المباشر العام يمكن للأعضاء فقط المشاركة في الدردشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح يوتيوب الأعضاء شارة لتمييزهم في التعليقات والمحادثات المباشرة، وتشير هذه الشارات إلى المدة التي قضوها في القناة، ومستوى العضوية، كما يمكن للقناة إنشاء شاراتها المخصصة ورموز تعبيرية خاصة بها يمكن للأعضاء استخدامها في التعليقات والمحادثات المباشرة.

ما هي تكلفة الاشتراك في القناة؟

هناك العديد من مستويات التسعير المختلفة للعضوية في القناة، وتختلف الأسعار حسب البلد، ولكن بشكل عام فالأمر متروك لمالك القناة لتحديد عدد المستويات التي يريد تقديمها، على سبيل المثال: في الولايات المتحدة، يمكن أن يتراوح سعر الاشتراك الشهري من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمالك أيضًا تحديد مستويات الاشتراك التي يمكنها الوصول إلى امتيازات محددة في القناة، حيث يمكنه تقديم سعر واحد لجميع المحتوى الخاص بالأعضاء فقط أو تقسيم المحتوى بحيث تتطلب مشاهدة بعضه اشتراك مختلف أكثر تكلفة، فالأمر متروك تمامًا للمالك وتختلف بحسب القنوات نفسها.

ما هي أوجه الاختلاف بين العضوية والاشتراك؟

لا توجد أي علاقة بين الاشتراكات (Subscriptions) والعضويات (Memberships) في قناة يوتيوب، فعندما تقوم بالانضمام إلى عضوية قناة ما فهذا يعني أنك ستحصل على محتوى حصري غير متاح للمتابعين العاديين، بينما الاشتراك يتيح لك مشاهدة المحتوى المتوفر لاي شخص يتابع القناة.

ما هي القنوات المؤهلة لتقديم ميزة العضوية؟

تُعد ميزة العضوية في قنوات يوتيوب اختيارية، حيث يمكن لكل مالك قناة أن يوفر العضوية لمتابعيه وفق الشروط التالية:

أن يكون لدى القناة أكثر من 1000 مشترك.

أن تكون القناة مدرجة ضمن برنامج شركاء يوتيوب.

يجب أن يكون عمر مالك القناة أكثر من 18 عامًا.

أن يكون مالك القناة مقيم في بلد تتوفّر فيها الميزة.

عدم تعيين القناة على أنها مخصصة للأطفال.

يجب ألّا تضمّ القناة عددًا كبيرًا من الفيديوهات غير المؤهلة.