آبل تسمح لك بنقل صور iCloud إلى Google Photos

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أضافت شركة آبل خدمة جديدة تم تصميمها لتجعل من السهل والسريع نقل الصور ومقاطع الفيديو والألبومات تلقائيًا من مكتبة صور iCloud إلى Google Photos.

وتحتوي الميزة على مستند دعم يحدد الإجراء، الذي يستلزم الانتقال إلى privacy.apple.com وتسجيل الدخول والقيام بعملية نقل نسخة من بياناتك.

ولا يؤدي نقل الصور ومقاطع الفيديو من صور iCloud إلى Google Photos لإزالة المحتوى الذي قمت بتخزينه مع آبل، لكن الخدمة توفر طريقة نسخ احتياطي مع تخزين نسخة من المحتوى عبر Google ‌Photos‌.

ويعني ذلك أنك تظل بحاجة إلى حذف الأشياء يدويًا إذا لم تعد تريد تخزينها ضمن iCloud.

وتقول شركة آبل: إن عملية نقل الصور ومقاطع الفيديو والألبومات من مكتبة صور iCloud إلى Google Photos تستغرق ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع مع قيام آبل بالتحقق من تقديم الطلب بواسطتك.

ولإجراء النقل، يجب أن يكون لديك مصادقة ثنائية قيد التشغيل لحساب Apple ID الخاص بك ويجب أن يكون لديك حساب Google ‌Photos مع مساحة تخزين كافية لإكمال النقل.

لكن لن يتم نقل بعض الأشياء، حيث تقول آبل: لن يتم نقل الألبومات المشتركة والألبومات الذكية ومحتوى بث الصور والصور الحية وبعض البيانات الوصفية والوسائط التي لم يتم تخزينها في مكتبة صور iCloud.

وتشمل التنسيقات المتوافقة jpg و png و webp و gif وبعض ملفات RAW و mpg و mod و mmv و tod و wmv و asf و avi و divx و mov و m4v و 3gp و 3g2 و mp4 و m2t و m2ts و mts و mkv.

ويتم نقل أحدث تعديل للصورة فقط بدلاً من الإصدار الأصلي، وتظهر النسخ المكررة كصورة واحدة فقط، ويتم نقل الصور في ألبوماتها كلما أمكن ذلك، لكن يتم نقل مقاطع الفيديو بشكل منفصل.

وتتاح الميزة في الوقت الحالي للأشخاص في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وإذا كنت تتطلع إلى الانتقال من آيفون إلى أندرويد أو كنت ترغب في استخدام Google Photos، فمن المفترض أن توفر هذه الأداة طريقة سهلة لنقل جميع صورك بسرعة إلى الخدمة دون الحاجة إلى إعادة تحميلها بنفسك.