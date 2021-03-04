تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط Nintendo لإطلاق جهاز Switch يدعم محتوى 4K هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط Nintendo لإطلاق إصدار جديد من جهاز الألعاب Switch، على أن يأتي هذا الإصدار بميزة دعم إخراج محتوى بدقة 4K.

تستعد Nintendo للكشف عن إصدار جديد من وحدة التحكم في الألعاب Switch لاحقاً هذا العام، على أن يتميز هذا الإصدار بشاشة OLED صممت من سامسونج وتتميز بحجم أكبر، كما يدعم محتوى بدقة 4K عن تثبيت الجهاز وإتصاله بجهاز التلفاز.

ولقد أشار تقرير بلومبرغ إلى أن الإصدار الجديد من Switch سينطلق خلال الفترة القادمة، كما تبدأ سامسونج في الإنتاج الضخم لشاشات OLED المخصصة لوحة التحكم في الألعاب الجديدة والتي تتميز بحجم 7 إنش خلال شهر يونيو.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة الجديدة المميزة بلوحات OLED دقة عرض 720 بيكسل، حيث يؤكد التقرير على خطط Nintendo للتركيز بشكل أكبر على أجهزة Switch خلال الفترة القادمة، مع إستمرار التنافس القائم بين الشركة ومنصة Xbox و PlayStation لبيع البرامج.

يذكر أن إصدار Switch الجديد قد شغل بالفعل بعض التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بآداء أقوى، كما أشير إلى أن وحدة التحكم الجديدة تعرف برمز “Aula” الآن، على أن تأتي بترقية لمواصفات الإصدار الحالي.

أيضاً وفقاً للتسريبات تأتي وحدة التحكم الجديدة بشريحة Tegra X1+، كما كشفت بعض التسريبات عن دعم شريحة Realtek لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة، ومن المتوقع أن تدعم الوحدة دقة 4K عبر قاعدة التثبيت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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