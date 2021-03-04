شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح النسخة التجريبية الثالثة من iOS 14.5 للمطورين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح النسخة التجريبية الثالثة من iOS 14.5 للمطورين أول أمس، بعد أسبوعين من إصدار النسخة التجريبية الثانية من نفس التحديث، ويقدّم iOS 14.5 مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة بما في ذلك القدرة على فتح iPhone باستخدام ساعة آبل، بالإضافة إلى المزيد من التحسينات والمزايا الجديدة.

ويتوفر الإصدار التجريبي من iOS 14.5 حاليًا عبر بوابة الويب الخاصة بمطوّري برامج آبل، كما تم طرحه بتحديث من تطبيق الإعدادت، رقم الإصدار لتحديث اليوم هو 18E5164h، وبالإضافة إلى النسخة التجريبية الثالثة من iOS 14.5، أصدرت آبل أيضًا الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من iPadOS 14.5، لا توجد تحديثات لـ Apple TV أو Apple Watch حتى الآن.

ويشتمل iOS 14.5 على مجموعة متنوعة من التغييرات والميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على فتح قفل iPhone الخاص بك باستخدام Apple Watch، والتي قمنا بتغطيته مسبقًا بالتفصيل.

وواحدة من أبرز المزايا التي تم إضافتها مع هذا التحديث، تغيير المُشغّل الافتراضي للموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية على HomePod، وبالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتعيين تطبيقات البريد الإلكتروني ومتصفحات الويب التابعة لجهات خارجية كإعداد افتراضي.

عندما تطلب من Siri تشغيل أغنية لأول مرة بعد تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 14.5، سيسألك مساعد آبل الافتراضي عن التطبيق الذي تريد استخدامه. بعد النقر على أحد الخيارات، سيصبح الخيار الافتراضي للأوامر التالية، يعمل هذا مع تطبيقات مثل Spotify و Pandora و Amazon Music.

كما جلبت هذه النسخة علامة تبويب جديدة لتعقب العناصر افتراضيًا في تطبيق Find My، مما يشير إلى أن آبل اقتربت أخيرًا من إطلاق شبكة Find My للسماح للمستخدمين بتتبع العناصر باستخدام العلامات الذكية – بما في ذلك AirTags الخاصة بشركة آبل.

من المرجح أن يستمر هذا الإصدار في إجراء التحسينات على جميع هذه الميزات، ويتوقع أن يتم إصدار التحديث لعامة الناس في وقت ما هذا الربيع جنبًا إلى جنب مع ميزات خصوصية تتبع شفافية التطبيقات.