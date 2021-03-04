تكنولوجيا: AMD تعلن رسمياً عن كرت الشاشة Radeon RX 6700 XT بسعر 479 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD رسمياً عن إصدارها الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 6700 XT الذي يرتكز على معمارية RDNA2، وينطلق بسعر 479 دولار.

كشفت AMD عن كرت الشاشة Radeon RX 6700 XT الذي يأتي بمعمارية RDNA2 المستخدمة في سلسلة RX 6000، إلا أنها تنطلق بمستوى تسعير أقل، كما يتميز هذا الإصدار بحجم أصغر في وحدة المعالجة مقارنة بإصدارات الشركة من سلسلة 6000.

وتضم وحدة المعالجة في Radeon RX 6700 XT عدد 40 وحدة حوسبة، و 64 ROP، و160 وحدة نسيجية، و 2560 معالج تيار، كما تتميز كرت الشاشة بمتوسط سرعة تحميل في الألعاب بتردد 2424MHz، مع آداء 12.41 TFLOP، لذا تأتي بآداء جيد بين الإصدار الأعلى تكلفة RX 6800 والأقل تكلفة.

أيضاً تتميز كرت الشاشة 6700 XT بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في GDDR6، و192 بت وما يصل إلى 384 جيجابايت / ثانية من النطاق الترددي، أيضاً قامت AMD بخفض ذاكرة التخزين المؤقت إلى 96 ميجابايت.

وتضم كرت الشاشة 6700 XT عدد 3 من منافذ DisplayPort 1.4، مع DSC، ومنفذ HDMI 2.1، وتتطلب كرت الشاشة دبابيس قياسية 8 + 6 للطاقة، وتدعم قدرة 230W.

يذكر أن AMD تطلق كرت الشاشة 6700 XT للبيع في 18 من مارس، على أن يتوفر هذا الإصدار بسعر 479 دولار.

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