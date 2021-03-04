شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز المميزات التى سيصل لها هاتف أيفون 13 هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo بتسريبات شركة أبل، عن بعض المواصفات حول سلسلة هواتف أيفون والتى ستصل بين عامي 2022 و2023، حيث يتوقع Kuo أن iPhone 13 سيكون "مثل سلسلة iPhone 12 "بأربعة موديلات مختلفة ونفس أحجام الشاشة.

وأوضح Kuo أن جميع طرازات iPhone 2021 ستتضمن منفذ Lightning، مستبعدا إمكانية استخدام USB-C أو تصميم بدون منفذ تماما خلال عام 2021، مشيرا إلى أن iPhone 13 سوف يكون متاحًا "بأربعة طرازات وبنفس أحجام الشاشات" هذا هو أقوى دليل حتى الآن على أن تصميم iPhone 12 mini بحجم 5.4 بوصة سيستمر لمدة عام آخر.

وكشف Kuo أن شاشة iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max ستستخدم تقنية LTPO الموفرة للطاقة وستضيف دعمًا لتحديث الشاشة بمقدار 120 هرتز، على غرار شاشة ProMotion على iPad Pro، كما سيتضمن iPhone 13 أيضًا "نتوء شاشة أصغر".

كما سيشمل iPhone 13 سعة بطارية أكبر مقارنة بـ iPhone 12، مما يجعل الأجهزة أثقل، وداخليًا، ستتبنى آبل تصميمات جديدة موفرة للمساحة مثل دمج فتحة بطاقة SIM مع اللوحة الرئيسية، وتقليل سماكة الوحدات البصرية الأمامية، والمزيد، كما وسيظل ماسح LiDAR متاحًا فقط على iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max.