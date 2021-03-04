شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توقيع اسمك على أى مستند Word والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد تتطلب أيضًا النماذج الأكثر أهمية توقيعًا غير إلكترونى، ولكن يمكنك رسم توقيع باستخدام Word وإضافته إلى أي مستند في الحالات العادية.

خطوات توقيع اسمك على Word

1. اضغط فوق "إدراج" أعلى الشاشة، ثم "أشكال".

2. في قسم "الخطوط"، اضغط فوق الرمز الموجود في أقصى اليمين.

3. سيتحول مؤشرك إلى علامة، يمكنك الضغط واسحب الماوس في أي مكان لكتابة توقيعك بها، وبمجرد الانتهاء، سيتم تحويلها إلى صورة يمكنك نقلها وتغيير حجمها.

4. قد لا تكون كتابة توقيع بالماوس أمرًا سلسا، ولكن إذا كان لديك شاشة تعمل باللمس أو لوح رسم، فيمكنك استخدامه بدلاً من الماوس.