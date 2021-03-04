شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن إجراء مكالمات فيديو على WhatsApp Web؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك إصدار واتس آب للموبايل إجراء مكالمات فيديو أو صوتية، لكن WhatsApp web لا يدعم نفس الشيء حتى الآن، ومع ذلك، يمكن استخدام غرف Messenger لإجراء مكالمات الفيديو التي يمكن الوصول إليها على الفور؛ لا تحتاج حتى إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك.

كما أنه في غرف ماسنجر، يمكنك إضافة ما يصل إلى 50 مشاركًا في مكالمة جماعية بينما لا يسمح إصدار واتس آب للجوال إلا لثمانية مشاركين في مكالمة فيديو جماعية، وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المضيف في Messenger Rooms بسلطة إزالة المشاركين، وقفل الغرفة أو إنهائها، وتمكين خيار "مشاركة الشاشة" للجميع.

كيف يمكنني إجراء مكالمة فيديو على واتس آب Web؟

اتبع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp Web الخاص بك.

- انقر على النقاط الثلاث الرأسية على الجانب الأيسر من الشاشة وانقر على خيار "إنشاء غرفة".

- ستظهر نافذة منبثقة، انقر فوق "متابعة في Messenger" للمتابعة في برنامج المراسلة لإنشاء غرفة.

- الآن، قم بإنشاء غرفة حتى تتمكن من بدء مكالمة فيديو.

- لجعل الآخرين ينضمون إلى المكالمة، شارك رابط مكالمة الفيديو مع الآخرين على واتس آب.

هل يمكن للمرء إجراء مكالمات فيديو على WhatsApp Web؟

- تتيح لك ميزة غرف Messenger في Facebook إجراء مكالمات فيديو من خلال واتس آب Web.

ما هو حد مكالمات الفيديو على واتس آب؟

يتيح لك واتس آب إجراء مكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف مع ما يصل إلى 8 مشاركين.

كيف يمكنني مشاركة مكالمة فيديو واتس آب الخاصة بي؟

اضغط على أيقونة الفيديو لبدء مكالمة الفيديو على واتس آب، وبمجرد بدء المكالمة، سترى بضعة أزرار أسفل الشاشة، اضغط على الزر بثلاث نجوم والذي سيظهر المزيد من الخيارات، الآن، اضغط على خيار "مشاركة الشاشة".

كيف تجري مكالمة جماعية على واتس آب؟

- افتح حساب واتس آب الخاص بك.

- اضغط على علامة التبويب "المكالمات".

- علاوة على ذلك، انقر على "مكالمة جديدة"> "مكالمة جماعية جديدة".

- الآن، ابحث عن جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى المكالمة، ثم انقر فوق الخيار "مكالمة صوتية".

كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاتصال بالفيديو على ماسنجر؟

Facebook Messenger Rooms هي ميزة مكالمات الفيديو المضافة إلى واتس آب حيث يمكن لما يصل إلى 50-شخصًا الانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية.