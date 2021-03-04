شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جلسات افتراضية مجانية لتعلم أساسيات استخدام أيفون وMac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل سلسلة جديدة من "الجلسات الافتراضية" للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإضافية مع أجهزة أيفون أو أيباد أو Mac الجديدة الخاصة بهم لتعليم الأساسيات، وتم تصميم الجلسات المجانية لتكرر بعض الجلسات الشخصية التي استخدمها عملاق التكنولوجيا للعمل في متاجرة، ولكن لم يعد بإمكانه ذلك بسبب إغلاق فيروس كورونا.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة عند وصف ما سيتم تضمينه: "ستكتشف من خلال Apple Creatives، الأجهزة والإعدادات وطرق الحفاظ على الإنتاجية".

قال متحدث باسم أبل، إن الجلسات "رائعة لأولئك الجدد على أجهزتهم أو الذين قاموا بالتحديث مؤخرًا ويريدون معرفة المزيد".

وكشفت أبل، أنها ستغطي أحدث الميزات وتشارك بعضًا من "النصائح المفضلة" كجزء من الجلسات العادية، والتي تغطي الأجهزة الرئيسية التي تصنعها الشركة.

وستشمل الأنواع الثلاثة المختلفة من الجلسات على أيفون وأيباد وMac، وستتوفر من الآن وحتى سبتمبر.

وسيتم تشغيلهم باستخدام منصة Webex المتدفقة، مما يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى الجلسات من منازلهم المريحة، والمتاحة للتسجيل من اليوم.

كما ستسمح الأحداث المباشرة للضيوف بطرح الأسئلة ليتم الرد عليها من جانب فريق أبل.

قال متحدث باسم أبل: "إنها استمرار لعمل Today at Apple في إنتاج برامج مجانية وتعليمية وأصلية تلهم الإبداع العملي في التصوير الفوتوغرافي والفن والتصميم والترميز والموسيقى وغير ذلك".

وتم إطلاق هذه الجلسات في وقت سابق من العام لاستعراض أحدث ميزات أجهزة أبل المختلفة وإلهام الأنشطة الإبداعية، ومن بين مقاطع فيديو Today at Apple التي تم إطلاقها بالفعل إنشاء انتقالات سلسة وحلقات فيديو لا نهائية في تطبيق Clips.

وذكرت الشركة بشأن جلساتها الافتراضية الحالية: "ستتعلم كيفية التنقل في جهازك وتخصيص إعداداتك.. سنأخذك عبر أحدث ميزات أيفون، ونشارك بعض النصائح المفضلة لدينا".