شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 1 وWatch 3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina من الجيل الثاني 1000 شمعة/المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.
- موديل GPS.
- شريحة S3 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية وشريحة W2 اللاسلكية.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.
- Wi-Fi وBluetooth 4.2.
- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina.
شاشة من زجاج Ion-X.
- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.
- مقاومة للطرطشة.
- Wi-Fi وBluetooth 4.0.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.