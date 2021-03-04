شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 1 وWatch 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إطار مقاس 38 مم أو 42 مم. - شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني 1000 شمعة/المتر المربع. - شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك. - موديل GPS. - شريحة S3 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية وشريحة W2 اللاسلكية. - التاج الرقمي Digital Crown‏. - مستشعر بصري لنبض القلب. - إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه. - طوارئ SOS‏3. - مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1. - Wi-Fi وBluetooth 4.2. - GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري. - مكبر صوت وميكروفون مدمجان. - سعة 8GB.