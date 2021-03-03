شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقطع فيديو لـ توم كروز المزيف يدق ناقوس الخطر بشأن الـ"ديب فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو في تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، يظهر فيه ما يبدو أنه النجم توم كروز، لكن تبين فيما بعد أن المقاطع المصورة مفبركة – على طريقة الديب فيك -بعد أن شاهدها الملايين.

ووفقا لـ"سكاى نيوز" قال خبراء إن هذا الفيديو هو أكثر الأمثلة الواقعية المثيرة، التي تثير القلق وتظهر خطورة التكنولوجيا الحديثة فى إمكانية انتحال شخصيات لأناس آخرين يتكلمون بلسانهم.

وذلك بعدما نشر حساب باسم "deeptomcruise" على "تيك توك" الأسبوع الماضى عددا من المقاطع المصورة تظهر توم كروز وهو يقوم بخدعة سحرية ويمارس لعبة الجولف، علاوة على الحديث على تفاصيل لقائه مع زعيم سوفيتي.



توم كروزز

وبدت مقاطع الفيديو متقنة للغاية، واعتقد الكثيرون أنها صحيحة، خاصة تلك التي قال فيها إنه سيظهر لعبة سحرية وهي إخفاء قطعة نقدية بخفة يد لا تصدق.



الفنان توم كروز



توم كروز

ورغم أن هذه المقاطع نشرت على سبيل التسلية، إلا أن الخبراء أكدوا إن هذه المحتوى يجب أن يدق ناقوس الخطر.

وقال مسئول في منظمة "ويتنس"، التي تعمل على دعم وتدريب الناس لاستخدام الفيديو في مجال حقوق الإنسان إن هذه الفيديوهات مثيرة للقلق، وفقا لـ"سكاى نيوز".

كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما أوضح سام جريجوري مدير برنامج في المنظمة، أن هذه الفيديوهات دليل على ما بات يعرف بـ"ديب فيك"، أن أى شىء ممكن أن يصبح حقيقى فى الآونة المقبلة.