تكنولوجيا: رقاقة EXYNOS 2200 تأتي بكرت شاشة من AMD لدعم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق ثلاثة إصدارات من رقاقات المعالج والتي تشمل إصدارات من سلسلة معالجات Exynos 800 المتوسطة، وExynos 1200، وأيضاً معالج Exynos 2200 المميز، وتشير التسريبات التي جاءت اليوم إلى أن سامسونج تقدم رقاقات Exynos 1200، وExynos 2200 في الفئة المميزة مع كرت شاشة AMD بمعمارية RDNA.

كما أكد مصدر التسريبات على أن عملاق البرمجيات تعمل على نموذجين من رقاقة Exynos 2200 على أن يستهدف أحد النموذجين هواتف الأندوريد الذكية، بينما يدعم النموذج الأخر أجهزة الحاسب المحمول، على أن يأتي نموذجي رقاقة Exynos 2200 بنفس المعمارية.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى شراكة جديدة تجمع بين سامسونج و AMD لتطوير كرت شاشة مخصص على أن يقدم هذا الإصدار في يونيو من هذا العام، بنما تنطلق أول الأجهزة المميزة بكرت الشاشة خلال العام المقبل.

أيضاً من المقرر أن تستهدف رقاقة Exynos 2200 في النموذج المخصص لأجهزة الحاسب الإصدارات المميزة بنظام تشغيل Windows 10، مع توقعات بالكشف عن هذه الإصدارات في الربع الثالث من هذا العام.

من جانب أشارت بعض التسريبات إلى أن رقاقة Exynos 2200 تأتي بسرعة مضاعفة لرقاقة Apple A14 من ابل في آداء كرت الشاشة، بينما تقدم آداء أسرع 2.5 مرة عند مقارنتها برقاقة Exynos 2100.

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