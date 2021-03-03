شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تفتح غرفة دردشة صوتية لمستخدمى أندرويد لمنافسة كلوب هاوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Twitter إصدارًا محدودًا من منافس Clubhouse على iOS في يناير، بينما يمكن لأي مستخدم لتطبيق Twitter على iOS الانضمام إلى Spaces والاستماع إليه، يمكن لعدد قليل فقط استضافتها في الوقت الحالي.

وقالت تويتر إنها تعطي Spaces لـ "مجموعة صغيرة جدًا من ردود الفعل" للبدء، مع إعطاء الأولوية للنساء والأشخاص من الفئات المهمشة الأخرى وفقا لما نقله موقع The Verege.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق Twitter على Android الانضمام إلى Spaces والاستماع إليها أيضًا، لكن لم تذكر تغريدة الإعلان متى سيتمكن مستخدمو Android من استضافة Spaces؛ يبدو أنه يمكن لمستخدمي Android التحدث والاستماع إلى المحادثات في Spaces ولكن لا يمكنهم استضافة محادثاتهم الخاصة حتى الآن.

وقال متحدث باسم Twitter في رسالة بريد إلكتروني، إن مستخدمي Android و iOS سيكونون قادرين على البدء والاستماع إلى Spaces "قريبًا".

وكثف Twitter غزواته في الميزات القائمة على الصوت على مدار الأشهر العديدة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق Spaces في النسخة التجريبية، فقد قدمت تغريدات صوتية في يونيو الماضي على نظام iOS لعدد محدود من الأشخاص، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل وإرسال رسائل صوتية يصل طولها إلى 140 ثانية - في إشارة إلى التغريدات الأصلية التي يبلغ طولها 140 حرفًا.

كما قدمت دعمًا للرسائل المباشرة القائمة على الصوت في الهند الشهر الماضي لكل من تطبيقات iOS و Android.

واجهت تويتر بعض الانتقادات لفشلها في تضمين تعليقات على رسائلها الصوتية لمستخدميها الذين يعانون من الصمم وضعاف السمع، لكنها قالت إنها ستضيف تسميات توضيحية تلقائية إلى الصوت والفيديو في التغريدات في وقت ما من هذا العام.